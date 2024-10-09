Если в августе продажи автомобилей в годовом сравнении упали, то уже в сентябре ситуация изменилась: показатели продаж выросли более чем на 20 процентов.
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В чем дело? ⟩ Продажи легковых автомобилей сильно подскочили
По данным Ассоциации предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), в сентябре в Эстонии было продано 2125 новых легковых автомобилей, что на 22,9 процента превысило результат сентября прошлого года.
В количественном сравнении с августом продажи автомобилей выросли почти на 500 штук.