Новое европейское требование притормозили, несколько секторов вздохнули с облегчением

Это означает, что весь эстонский лесной и деревообрабатывающий сектор, а также оптовики пищевых продуктов получают отсрочку, прежде чем им придется подтверждать происхождение каждого произведенного ими бревна, доски или проданного пакета какао или кофе и доказывать, что для их получения не были вырублены леса.

Если бы директива вступила в силу как изначально планировалось, все продукты, произведенные после 30 декабря этого года, должны были бы содержать необходимую информацию.

Согласно постановлению, в случае говядины пришлось бы подтверждать, что для выпаса скота лесные угодья не были преобразованы в пастбища.

Эстонские скотоводы получили подтверждение от Министерства климата и Министерства регионального развития и сельского хозяйства, что восстановление природных лугов не подпадает под действие директивы по вырубке лесов.

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