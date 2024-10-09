Резолюция Европарламента: Грузии еще не поздно изменить курс и выйти из сферы влияния России

По словам заместителя председателя комиссии Европарламента по иностранным делам и теневого докладчика по резолюции Урмаса Паэта, большинство грузин хотят видеть будущее своей страны в Европе. «Это также одна из причин, по которой ЕС предоставил Грузии статус страны-кандидата, - сказал он. - К сожалению, нынешнее правительство Грузии работает против этого».

По словам Паэта, в последние годы Грузия дистанцировалась от ЕС, а вместо этого возросло прямое влияние России на выбор Грузии. «Принятие в Грузии закона о прозрачности иностранного влияния, закона о семейных ценностях и защите несовершеннолетних, а также поправок к избирательному кодексу являются инструментами, которые правительство использует для ограничения свободы слова, цензуры СМИ и замалчивания критикующих голосов гражданского общества», - сказал Паэт.

«Отношение Грузии к России в нынешней международной ситуации и уклонение от европейских санкций также является ярким примером того, что Грузия не готова присоединиться к внешней политике ЕС. Все это не только ставит под угрозу перспективы Грузии начать переговоры о вступлении в ЕС, но и ставит под вопрос нынешнюю безвизовую свободу. Однако Грузии еще не поздно изменить свой курс и, прежде всего, ради своего народа показать, что Грузия серьезно относится к статусу кандидата в Европейский союз», - добавил Паэт.