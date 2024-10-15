Заложники бюрократии: освоившиеся в Эстонии украинские беженцы не могут взять автолизинг или купить квартиру в кредит

Например, несмотря на высокооплачиваемую работу и полученное в Эстонии высшее образование, читатель Rus.Postimees Кирилл, бежавший от войны в нашу страну более двух лет назад, не может приобрести автомобиль в лизинг.

«В конце сентября в связи с похолоданием и необходимостью часто ездить в офис, который находится в Таллинне, а я живу в Тарту, решил задуматься о покупке автомобиля. Так как у меня постоянный трудовой договор, испытательный срок пройден, а зарплата намного выше средней, я решил обратиться в несколько эстонских банков - LHV, Swedbank, SEB - с запросом на получение автолизинга. Все три банка отказали мне по той причине, что срок моего вида на жительство составляет менее года», - рассказывает Кирилл.