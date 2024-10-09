Место на углу Тартуского шоссе и улицы Якобсона в Таллинне, где сейчас заканчивается строительство отеля Hampton by Hilton, имеет гораздо более богатую историю, чем думает большинство горожан.
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Похвально ⟩ Архитекторы нового отеля черпали вдохновение в эстонской поэзии и биографии Леннарта Мери
«Архитектурный язык здания, которое органично вписывается в окружающую среду, достаточно необычен: отделка фасада графическим бетоном редко используется в Эстонии для экстерьеров», - рассказал архитектор здания Тынис Тарбе.
Ресторан, лобби и конференц-залы, расположенные на первом этаже, открыты и для жителей города. Но главное - авторам проекта удалось связать настоящее с прошлым: расположенное на этом месте деревянное здание было местом рождения президента Леннарта Мери, также там располагался салон поэтессы Марие Ундер, где собиралась эстонская творческая элита и литературная группа Siuru.