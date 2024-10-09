Похвально Архитекторы нового отеля черпали вдохновение в эстонской поэзии и биографии Леннарта Мери

Ресторан, лобби и конференц-залы, расположенные на первом этаже, открыты и для жителей города. Но главное - авторам проекта удалось связать настоящее с прошлым: расположенное на этом месте деревянное здание было местом рождения президента Леннарта Мери, также там располагался салон поэтессы Марие Ундер, где собиралась эстонская творческая элита и литературная группа Siuru.