С конца прошлого десятилетия в большинстве эстонских волостей и городов не только увеличилось число людей, получающих зарплату из бюджета самоуправлений, но и их доходы быстро выросли. Postimees выяснял, в чем причина.
Для подписчиков
За стремительным ростом зарплат госслужащих стоят непреодолимые обстоятельства
Беспристрастная статистика показывает, что жизнь в последнее время должна была завидно улучшиться у тех, кто получает зарплату от управы волости Козе в Харьюмаа: их средняя зарплата выросла на целых 47,4 процента по сравнению с пятью годами ранее. То есть увеличилась почти наполовину.
По этому показателю, если взять за основу данные, собранные Министерством финансов и проанализированные Postimees, волость Козе находится на третьем месте среди самоуправлений Эстонии в рейтинге повышения заработной платы чиновникам и служащим. Среди самоуправлений Харьюмаа, из которых целых восемь вошли в первую дюжину волостей и городов Эстонии с самым высокий процентом повышения заработной платы, первое место занимает волость Козе.