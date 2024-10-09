За стремительным ростом зарплат госслужащих стоят непреодолимые обстоятельства

Беспристрастная статистика показывает, что жизнь в последнее время должна была завидно улучшиться у тех, кто получает зарплату от управы волости Козе в Харьюмаа: их средняя зарплата выросла на целых 47,4 процента по сравнению с пятью годами ранее. То есть увеличилась почти наполовину.