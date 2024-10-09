Ср, 9.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Встречу союзников Украины на авиабазе «Рамштайн» без Джо Байдена решили не проводить. Президент США перенес визит в Германию из-за урагана (1)

Copy
Владимир Зеленский и Джо Байден.
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Встреча главных союзников Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии 12 октября не состоится. Мероприятие переносится на другую дату, о которой будет объявлено позднее, пишет «Медуза» со ссылкой на Reuters и уведомление, разосланное журналистам пресс-службой авиабазы.

О переносе встречи объявили после того, как президент США Джо Байден, который должен был принять в ней участие, отменил визит в Германию. Свое решение Байден объяснил тем, что хочет лично проконтролировать подготовку к урагану «Милтон», угрожающему штату Флорида.

Кроме Байдена во встрече в формате «Рамштайн» должен был принять участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, украинский президент Владимир Зеленский и лидеры других стран-союзников Украины, включая президента Польши Анджея Дуду.

Еще до официального объявление советник Дуды рассказал Reuters, что встреча не состоится и президент Польши, соответственно, в Германию не поедет.

Глава немецкой аналитической группы SW Штефан Майр заявил агентству, что отмена визита Байдена в Германию продиктована желанием показать избирателям, как важна для него внутренняя политика. «Я не вижу в этом снижения значимости Украины», -  подчеркнул он.

На базе «Рамштайн» должна была пройти встреча участников Контактной группы по обороне Украины. В работе этой группы, также известной под названием формат «Рамштайн», участвуют более 50 стран, в том числе все страны НАТО и большинство стран-членов ЕС.

Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх