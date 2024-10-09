Встречу союзников Украины на авиабазе «Рамштайн» решили не проводить без Джо Байдена. Президент США перенес визит в Германию из-за урагана

О переносе встречи объявили после того, как президент США Джо Байден, который должен был принять в ней участие, отменил визит в Германию. Свое решение Байден объяснил тем, что хочет лично проконтролировать подготовку к урагану «Милтон», угрожающему штату Флорида.

Кроме Байдена во встрече в формате «Рамштайн» должен был принять участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, украинский президент Владимир Зеленский и лидеры других стран-союзников Украины, включая президента Польши Анджея Дуду.

Еще до официального объявление советник Дуды рассказал Reuters, что встреча не состоится и президент Польши, соответственно, в Германию не поедет.

Глава немецкой аналитической группы SW Штефан Майр заявил агентству, что отмена визита Байдена в Германию продиктована желанием показать избирателям, как важна для него внутренняя политика. «Я не вижу в этом снижения значимости Украины», - подчеркнул он.

На базе «Рамштайн» должна была пройти встреча участников Контактной группы по обороне Украины. В работе этой группы, также известной под названием формат «Рамштайн», участвуют более 50 стран, в том числе все страны НАТО и большинство стран-членов ЕС.