Фото Эксперт: как подготовиться к приближающемуся шторму

«Ущерб, который такие стихийные бедствия причиняют нашим домам, автомобилям и садам, действительно неприятен. Восстановление или ремонт затопленных водой домов, поврежденных упавшими деревьями и ветками автомобилей, а также устранение последствий ударов молний доставляют серьезные хлопоты, занимают много времени и требуют значительных финансовых средств. Целиком ущерб предотвратить невозможно, но есть ряд мер, которые могут его сократить», - сказала руководитель по страхованию жилья Balcia Елизавета Дрижирук.

О надвигающихся экстремальных погодных условиях сообщает Агентство окружающей среды Эстонии, где есть специальный раздел с предупреждениями. Предупреждения делятся на три категории: желтая, оранжевая и красная. Предупреждение красной категории является самым высоким уровнем опасности – возможно причинение серьезного ущерба, а также существует угроза жизни и здоровью. Поэтому важно следить за этим сайтом, чтобы заранее знать, в каких именно регионах может возникнуть опасность.

Что же каждый может самостоятельно сделать для защиты своего имущества, зная о приближении шторма, дождя, грозы или града?

Транспортное средство

• Если синоптики обещают сильный ветер, который может достичь силы шторма, не паркуйте машину под деревьями и линиями электропередач. Даже если сами деревья шторм выдержат, ветки и, например, шишки могут повредить машину. Убедитесь, что поблизости нет и других предметов, которые могут при сильном ветре упасть на автомобиль.