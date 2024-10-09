В ближайшее время в Эстонию снова придет шторм, и, вероятно, из-за климатических изменений подобные явления будут все более частными. Ущерб от таких штормов также оказывается все серьезнее, поскольку имущество людей становится более ценным, насыщенным высокими технологиями и т.д. Эксперт объяснил, как подготовиться к экстремальным погодным условиям, чтобы минимизировать возможный ущерб.
Фото ⟩ Эксперт: как подготовиться к приближающемуся шторму
«Ущерб, который такие стихийные бедствия причиняют нашим домам, автомобилям и садам, действительно неприятен. Восстановление или ремонт затопленных водой домов, поврежденных упавшими деревьями и ветками автомобилей, а также устранение последствий ударов молний доставляют серьезные хлопоты, занимают много времени и требуют значительных финансовых средств. Целиком ущерб предотвратить невозможно, но есть ряд мер, которые могут его сократить», - сказала руководитель по страхованию жилья Balcia Елизавета Дрижирук.
О надвигающихся экстремальных погодных условиях сообщает Агентство окружающей среды Эстонии, где есть специальный раздел с предупреждениями. Предупреждения делятся на три категории: желтая, оранжевая и красная. Предупреждение красной категории является самым высоким уровнем опасности – возможно причинение серьезного ущерба, а также существует угроза жизни и здоровью. Поэтому важно следить за этим сайтом, чтобы заранее знать, в каких именно регионах может возникнуть опасность.
Что же каждый может самостоятельно сделать для защиты своего имущества, зная о приближении шторма, дождя, грозы или града?
Транспортное средство
• Если синоптики обещают сильный ветер, который может достичь силы шторма, не паркуйте машину под деревьями и линиями электропередач. Даже если сами деревья шторм выдержат, ветки и, например, шишки могут повредить машину. Убедитесь, что поблизости нет и других предметов, которые могут при сильном ветре упасть на автомобиль.
• По возможности, паркуйте автомобиль под навесом, в закрытом гараже или на крытой парковке, чтобы защитить его от дождя, града и падающих деревьев.
• После сильного дождя не заезжайте в глубокие лужи и на затопленные участки. Это может повредить двигатель автомобиля или привести к его поломке, повлиять на работу электронных устройств и датчиков, повредить тормозную систему и причинить другие серьезные проблемы. Если вы подозреваете, что автомобиль мог находиться в глубокой воде, тщательно высушите его перед запуском.
• Своевременно проверьте, покрывает ли ваше страхование каско все вышеупомянутые риски, вызванные стихийными бедствиями. Если нет, стоит рассмотреть покупку страховки с более широким покрытием.
Жилье
• Перед штормом и дождем закрывайте окна и двери, особенно если в доме есть мансардные окна. Если они закрыты не плотно, влага может проникнуть внутрь и повредить оконные конструкции, подоконник, стены, напольное покрытие и находящиеся рядом электрические устройства.
• Выключите из розеток электроприборы, поскольку удар молнии рядом с домом может создать индукционный ток и повредить подключенные к сети устройства.
• Подготовьтесь к возможному отключению электричества, зарядите мобильные устройства и запасите достаточно питьевой воды.
• Убедитесь, что знаете, где и как можно отключить основные источники воды и электричества в доме, чтобы во время стихийного бедствия избежать аварийных ситуаций.
• Своевременно проверьте, действует ли ваше жилищное страхование и включает ли оно компенсацию последствий стихийных бедствий и страхование ответственности. Даже если вы хорошо заботитесь о своем имуществе, страхование ответственности придет на помощь в случае, если ваше имущество во время шторма причинит ущерб соседям, например, если батут, гриль, дерево или ветки повредят дом, забор или машину соседа.
Профилактические подготовительные работы, требующие большего времени и привлечения специалистов
Жилье
• Если вы живете в частном доме, убедитесь, что крыша не повреждена, кровельный материал надежно закреплен, а водосточные трубы чистые и не препятствуют свободному стоку воды.
• Убедитесь, что вокруг дома имеется хорошая дренажная система, чтобы избежать затоплений.
• Если в саду есть деревья, рекомендуется регулярно самостоятельно или с помощью арбориста проверить их и обрезать ветки, которые могут сломаться при сильном ветре.
• Установите молниезащиту и устройства для защиты от перенапряжения – удар молнии и перенапряжение могут повредить электропроводку, электрические приборы и вызвать пожар.
Солнечные панели
• Убедитесь, что солнечные панели надежно закреплены.
• Молния может попасть и в солнечные панели, поэтому рекомендуется установить на них как молниезащиту, так и защиту от перенапряжения. Если этого нет, солнечные панели и инверторы могут оказаться поврежденными. Убедитесь в том, что панели и их соединения надежно заземлены. Также можно рассмотреть возможность временного отключения солнечных панелей от электросети.
• Убедитесь, что ваше жилищное страхование покрывает ущерб, который может быть причинен солнечным панелям в результате стихийных бедствий, включая град, шторм и удар молнии.