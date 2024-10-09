Генеральный штаб ВСУ заявил, что украинские военные в ночь на среду нанесли удар по складу в Брянской области: по его данным, там хранились боеприпасы из КНДР и глиссадные бомбы. В МЧС по Брянской области заявили о взрывах взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области.
Украина заявила об ударе по складу боеприпасов в Карачаевском районе Брянской области. Что известно
В среду утром пользователи соцсетей и часть украинских СМИ сообщали о взрывах и пожаре на складе боеприпасов в Брянской области, возле города Карачев.
В телеграмм-каналах публиковалось несколько видео с заревом и далекими множественными взрывами. Авторы сообщений утверждали, что видео сняты местными жителями.
В утренней сводке Минобороны РФ взрывы и пожар в Брянской области не упоминались, российские военные лишь сообщали о 24 якобы сбитых в регионе беспилотниках. Аналогичное сообщение разместил и губернатор Брянской области Александр Богомаз.
После этого МЧС по Брянской области опубликовало свою утреннюю сводку, в которой говорится о «чрезвычайной ситуации муниципального характера, связанной со взрывами 09.10.2024 взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области».
При этом ведомство подчеркивает, что режим ЧС в регионе не вводился.
Генштаб ВСУ подтвердил, что нанес удар по 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийскому управлению Минобороны России в Брянской области.
Украинские военные утверждают, что «на арсенале хранились боеприпасы для ракетных и артиллерийских систем, в том числе поставляемых из Северной Кореи, а также глиссадные бомбы». Большая часть из них хранилась под открытым небом, говорится в сообщении ВСУ.
«Нанесение ударов по таким арсеналам создает серьезные логистические проблемы для российской армии», что значительно снижает наступательные возможности российских военных, добавили в Генштабе ВСУ.
В сентябре, когда украинские дроны ударили по двум большим российским складам боеприпасов в Тверской области, украинская пресса писала, что ближайший к Украине подобный склад, 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления, находится возле Карачева.
Карачев расположен к юго-востоку от Брянска, в 115 км по прямой от ближайшей точки украинской границы.
Другие удары по складам
Склад боеприпасов в Брянской области - далеко не первый, где, по сведениям украинских источников, начались взрывы после ударов беспилотников.
В ночь на 21 сентября украинские дроны атаковали подобный объект около города Тихорецк в Краснодарском крае. Генштаб ВСУ сообщал тогда, что в результате атаки был поражен российский военный склад. По данным украинской стороны, это одна из крупнейших баз хранения боеприпасов российской армии, которые она использует в войне против Украины.
Власти России сообщали тогда о «падении обломков» беспилотников, в результате чего возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы», после чего «началась детонация.
При этом местная администрация объявила об эвакуации поселка, расположенного рядом с местом происшествия.
За несколько дней до этого, в ночь на 18 сентября, подвергся атаке беспилотников город Торопец Тверской области. Как не раз писали государственные СМИ, там расположен арсенал комплексного хранения боеприпасов, ракет и взрывчатых веществ.
Источники Би-би-си в СБУ заявляли тогда, что на складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических комплексов «Искандер», тактических ракетных комплексов «Точка-У», КАБы и артиллерийские боеприпасы. «После прилета украинских дронов началась чрезвычайно мощная детонация», - говорили источники в украинской спецслужбе.
Российские военные эти данные также не комментировали.
Однако последствия удара подтверждались и снимками из космоса, сделанными американской компанией Maxar.
На фото, сделанных до удара, видны строения, которые напоминают ангары и траншеи. Спутниковые снимки, которые были сделаны после этого, показывают, что это место затянуто облаками дыма.
Сервис НАСА FIRMS, агрегирующий спутниковые данные о пожарах, также показывал крупный очаг возгорания восточнее Торопца, у села Кудино и озера Кудинского.