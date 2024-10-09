Украина заявила об ударе по складу боеприпасов в Карачаевском районе Брянской области. Что известно

В среду утром пользователи соцсетей и часть украинских СМИ сообщали о взрывах и пожаре на складе боеприпасов в Брянской области, возле города Карачев.

В телеграмм-каналах публиковалось несколько видео с заревом и далекими множественными взрывами. Авторы сообщений утверждали, что видео сняты местными жителями.

В утренней сводке Минобороны РФ взрывы и пожар в Брянской области не упоминались, российские военные лишь сообщали о 24 якобы сбитых в регионе беспилотниках. Аналогичное сообщение разместил и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

После этого МЧС по Брянской области опубликовало свою утреннюю сводку, в которой говорится о «чрезвычайной ситуации муниципального характера, связанной со взрывами 09.10.2024 взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области».

При этом ведомство подчеркивает, что режим ЧС в регионе не вводился.

Генштаб ВСУ подтвердил, что нанес удар по 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийскому управлению Минобороны России в Брянской области.

Украинские военные утверждают, что «на арсенале хранились боеприпасы для ракетных и артиллерийских систем, в том числе поставляемых из Северной Кореи, а также глиссадные бомбы». Большая часть из них хранилась под открытым небом, говорится в сообщении ВСУ.

«Нанесение ударов по таким арсеналам создает серьезные логистические проблемы для российской армии», что значительно снижает наступательные возможности российских военных, добавили в Генштабе ВСУ.