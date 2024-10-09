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Обиженные фермеры: молокозавод E-Piim предлагает нам невыгодные цены

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Руководитель E-Piim Яанус Муракас.
Руководитель E-Piim Яанус Муракас. Фото: Dmitri Kotjuh

Производители молока обиженно рассказывают о том, почему они прекратили сотрудничество с E-Piim – компанией, которая построила крупнейший в Эстонии молокозавод в разгар бесконечных кризисов последних лет.

Предприятие E-Piim закупает около 900 тонн молока в день, и за последние два года этот показатель увеличился вдвое, пишет Maa Elu.

Не так давно E-Piim открыла в Пайде новое молочное производство, которое на сегодня считается крупнейшим в стране.

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