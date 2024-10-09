Во время полета внезапно скончался пилот пассажирского самолета

Самолет Airbus A350 под управлением турецкого пилота был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке. Пилот потерял сознание вскоре после взлета. Самолет следовал из Сиэтла, США, в Стамбул, Турция, сообщила пресс-служба Turkish Airlines в социальной сети X.

Члены экипажа попытались оказать пилоту первую помощь, но не смогли привести его в сознание. Было принято решение совершить экстренную посадку, однако пилот скончался до приземления самолета.

59-летний пилот работал в Turkish Airlines с 2007 года. В марте он прошел медицинское обследование, которое не выявило никаких проблем со здоровьем. Для пассажиров были организованы альтернативные рейсы из Нью-Йорка в Турцию.