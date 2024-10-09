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Во время полета внезапно скончался пилот пассажирского самолета

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Пассажирский самолет Turkish Airlines. Фото носит иллюстративный характер.
Пассажирский самолет Turkish Airlines. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Gerard Bottino

Во вторник пилот пассажирского самолета компании Turkish Airlines внезапно умер во время полета. Самолет успешно совершил посадку в Нью-Йорке.

Самолет Airbus A350 под управлением турецкого пилота был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке. Пилот потерял сознание вскоре после взлета. Самолет следовал из Сиэтла, США, в Стамбул, Турция, сообщила пресс-служба Turkish Airlines в социальной сети X.

Члены экипажа попытались оказать пилоту первую помощь, но не смогли привести его в сознание. Было принято решение совершить экстренную посадку, однако пилот скончался до приземления самолета.

59-летний пилот работал в Turkish Airlines с 2007 года. В марте он прошел медицинское обследование, которое не выявило никаких проблем со здоровьем. Для пассажиров были организованы альтернативные рейсы из Нью-Йорка в Турцию.

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