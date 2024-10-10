Хотите купить новую квартиру – торгуйтесь!

Как сообщает Земельный департамент, в прошлом месяце в столице было заключено 44 сделки купли-продажи новых квартир со средней ценой 4026 евро за квадратный метр.
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Однако, по данным портала недвижимости City24.ee, средняя цена предложения составила 4822 евро – таким образом, разница между ценой предложения и ценой сделки составила почти 13 процентов.
Цены предлагающихся на продажу новых квартир в Таллинне с января этого года упали в среднем на четыре процента. В то же время сейчас становится очевидным, что десятипроцентная скидка, помимо предложений «кухня включена в стоимость» и / или «парковка включена в стоимость», становится довольно распространенным явлением при продаже квартир.
«Если покупателю удастся выторговать десяток процентов от цены квартиры в 300 тысяч евро, у него останутся деньги на приличную машину среднего класса, или ему придется взять меньший банковский кредит», - прокомментировала руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.
По ее словам, несмотря на двухлетний экономический спад, рынок новостроек остался на удивление стабильным, и если посмотреть на рост спроса на жилищные кредиты, существенного падения цен на новые квартиры ожидать не стоит.
Цены предложения новых квартир в районах Таллинна
(количество предложений / средняя цена за квадратный метр / средняя цена квартиры)
Хааберсти 164 / 3968 / 259100
Кесклинн 217 / 5691 /412314
Кристийне 30 / 4611 / 331790
Ласнамяэ 33 / 3310 / 155718
Мустамяэ 78 / 4057 / 217436
Нымме 9 / 4233 / 358667
Пирита 8 / 5008 / 340875
Пыхья-Таллинн 76 / 5966 / 431080
Самые доступные новые квартиры в настоящее время можно найти в Ласнамяэ и Мустамяэ, самые дорогие - в Пыхья-Таллинне, где наибольшее влияние на цену оказывает Каламая.
Статистика основана на ценах предложения 615 квартир в новостройках Таллинна на портале недвижимости City24 по состоянию на 8 октября 2024 года.