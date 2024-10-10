Хотите купить новую квартиру – торгуйтесь!

Однако, по данным портала недвижимости City24.ee, средняя цена предложения составила 4822 евро – таким образом, разница между ценой предложения и ценой сделки составила почти 13 процентов.

Цены предлагающихся на продажу новых квартир в Таллинне с января этого года упали в среднем на четыре процента. В то же время сейчас становится очевидным, что десятипроцентная скидка, помимо предложений «кухня включена в стоимость» и / или «парковка включена в стоимость», становится довольно распространенным явлением при продаже квартир.

«Если покупателю удастся выторговать десяток процентов от цены квартиры в 300 тысяч евро, у него останутся деньги на приличную машину среднего класса, или ему придется взять меньший банковский кредит», - прокомментировала руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

По ее словам, несмотря на двухлетний экономический спад, рынок новостроек остался на удивление стабильным, и если посмотреть на рост спроса на жилищные кредиты, существенного падения цен на новые квартиры ожидать не стоит.

Цены предложения новых квартир в районах Таллинна (количество предложений / средняя цена за квадратный метр / средняя цена квартиры) Хааберсти 164 / 3968 / 259100 Кесклинн 217 / 5691 /412314 Кристийне 30 / 4611 / 331790 Ласнамяэ 33 / 3310 / 155718 Мустамяэ 78 / 4057 / 217436 Нымме 9 / 4233 / 358667 Пирита 8 / 5008 / 340875 Пыхья-Таллинн 76 / 5966 / 431080

Самые доступные новые квартиры в настоящее время можно найти в Ласнамяэ и Мустамяэ, самые дорогие - в Пыхья-Таллинне, где наибольшее влияние на цену оказывает Каламая.

Статистика основана на ценах предложения 615 квартир в новостройках Таллинна на портале недвижимости City24 по состоянию на 8 октября 2024 года.