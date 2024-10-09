4 октября в 14:43 на Тоомпуйестеэ возле Балтийского вокзала в Таллинне произошло ДТП: троллейбус резко затормозил, чтобы избежать столкновения с быстро приближающимся справа велосипедистом.
ВИДЕО ⟩ Полиция просит помощи в установлении личности велосипедиста
В результате торможения 75-летний пассажир троллейбуса упал, получил травмы и был доставлен в больницу. Велосипедист, который ехал на велосипеде с корзиной, был одет в темную одежду и черный шлем, и продолжил движение с места происшествия.
Полиция просит велосипедиста, участвовавшего в происшествии, или тех, кто узнает его на видео, связаться по электронной почте ille.parnoja@politsei.ee или по телефону 612 5639.