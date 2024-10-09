Жительница Валгамаа, Хельги (имя изменено), столкнулась с по-настоящему тревожным инцидентом, когда в Сангасте к ней подошел мужчина, говорящий на русском языке, и настойчиво пытался продать свои товары. Ситуация стала еще более пугающей, когда продавец начал угрожающе требовать деньги.
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Агрессивный продавец с «золотыми» ложками: как попытка навязать покупку переросла в угрозу
Хельги встретила этого назойливого продавца возле магазина Silva-Agro в понедельник около 15:30. Мужчина вышел из машины и предложил ей подарок, якобы стоящий 2790 евро. Но, как оказалось, за этот «подарок» нужно было заплатить - купить товары на несколько сотен евро.
Продавались столовые приборы: ложки, ножи и вилки. «Обычные ложки были покрыты чем-то, чтобы выглядели как золотые. За них он просил 399 евро», - рассказала Хельги. При этом продавец общался только на русском языке и категорически отказывался доставать товар из багажника.