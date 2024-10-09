Агрессивный продавец с «золотыми» ложками: как попытка навязать покупку переросла в угрозу

Хельги встретила этого назойливого продавца возле магазина Silva-Agro в понедельник около 15:30. Мужчина вышел из машины и предложил ей подарок, якобы стоящий 2790 евро. Но, как оказалось, за этот «подарок» нужно было заплатить - купить товары на несколько сотен евро.