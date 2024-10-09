Из-за возникших неисправностей мощность третьего реактора атомной электростанции «Олкилуото» была уменьшена в четыре раза.
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Финская атомная станция вновь сталкивается с проблемами
Мощность реактора «Олкилуото - 3» снизили до менее чем 400 мегаватт после того, как один из управляющих стержней неожиданно упал в реактор. Оператор станции заверил, что этот инцидент не представляет угрозы для ядерной безопасности.
Из-за сбоя мощность станции автоматически упала до примерно 1220 мегаватт. Чтобы выяснить причину неполадки и устранить ее, производство электроэнергии было сначала снижено до 750 мегаватт, а затем до 350 мегаватт, сообщает Yle. Общая мощность третьего реактора «Олкилуото» составляет 1600 мегаватт.