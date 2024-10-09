Накануне вечером по деревне Реола в Тартумаа смело прогуливалась рысь – местной жительнице даже удалось запечатлеть хищницу на видео.
ВИДЕО ⟩ Рысь неторопливо прогуливается по деревне и позирует местным жителям
Жительница деревни Реола Камбьяской волости в Тартумаа во вторник вечером неожиданно встретила рысь прямо у ворот собственного дома.
«Мы заметили ее примерно в 17:20 и сильно удивились, поскольку в это время суток в деревне обычно очень оживленно», - рассказала автор видео Моника Юргенсон представителям Эстонского общества охотников.
На улице еще было довольно светло. Рысь не выглядела напуганной: внимательно оглядев подъехавшую машину, она неторопливо потрусила прочь.
По словам Юргенсон, рысь, судя по всему, больше интересовали находившиеся в тот момент во дворе дома бельгийские овчарки.
Ранее рысь (не исключено, что та же самая) была замечена в Реола неподалеку от здания старой школы.