Полсотни сомалийцев проникли в Латвию на полицейском фургоне, двое из них получили ранения при задержании

Латвийская полиция и погранслужба преследовали 46 человек, которые незаконно пересекли границу с Беларусью, и их двух водителей. Мигранты прибыли в Латвию на фургоне с поддельными полицейскими опознавательными знаками, включая номерные знаки, фары и сирену, сообщает LSM.