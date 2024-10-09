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Полсотни сомалийцев проникли в Латвию на полицейском фургоне, двое из них получили ранения при задержании

Перевод: Сергей Светлов
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Латвийская полиция.
Латвийская полиция. Фото: Zane Bitere

Вчера в ходе полицейской операции, проведенной возле границы с Беларусью, были ранены два нелегально проникших в страну мигранта.

Латвийская полиция и погранслужба преследовали 46 человек, которые незаконно пересекли границу с Беларусью, и их двух водителей. Мигранты прибыли в Латвию на фургоне с поддельными полицейскими опознавательными знаками, включая номерные знаки, фары и сирену, сообщает LSM.

«Это был совершенно новый подход. У этих людей хорошее воображение, а их находчивость превосходит пределы здравого смысла», - прокомментировала произошедшее глава полицейского участка Восточной Земгале Эвита Гальвина.

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