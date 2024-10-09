Генеральный прокурор: деньги в Nordica горели ярким пламенем

«В понедельник комиссия встретилась с генеральным прокурором, который сказал пугающие слова. Цитирую Андреса Пармаса: в компании Nordica деньги горели ярким пламенем», - сообщила Анастасия Коваленко-Кылварт на сегодняшнем заседании. Она подчеркнула, что расходование денег в Nordica было совершенно непонятным.

Министр инфраструктуры Владимир Свет, присутствовавший на заседании, заявил, что государство стремится как можно быстрее продать Nordica, но два потенциальных покупателя не прошли отбор. «Однако летом появился еще один заинтересованный покупатель, и переговоры с ним продолжаются до сих пор», - добавил он.