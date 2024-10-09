Расследование несчастного случая на производственной линии компании Grüne Fee Eesti, который произошел в феврале прошлого года, завершилось. В ходе расследования выяснилось, что женщина, погибшая в результате этого инцидента, нарушила правила безопасности, что и привело к трагедии.
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Трагический несчастный случай: нарушение безопасности привело к гибели работницы
38-летняя женщина получила серьезные травмы 10 февраля, когда работала на линии по выращиванию овощей. Она наклонилась над работающим механизмом, и ее волосы зацепились за вращающиеся части машины.
Машина не остановилась, и женщина получила тяжелые травмы. Врачи не смогли ее спасти - через три недели, 1 марта, она скончалась в больнице.