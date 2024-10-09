Трагический несчастный случай: нарушение безопасности привело к гибели работницы

В начале прошлого года на производственной линии Grüne Fee Eesti AS произошел трагический несчастный случай, в результате которого погибла 38-летняя женщина.

Расследование несчастного случая на производственной линии компании Grüne Fee Eesti, который произошел в феврале прошлого года, завершилось. В ходе расследования выяснилось, что женщина, погибшая в результате этого инцидента, нарушила правила безопасности, что и привело к трагедии.