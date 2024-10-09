В результате ДТП в Харьюмаа погиб 11-летний мальчик

По предварительным данным, школьники находились на выездной прогулке на природе, и к ним приехал автобус, чтобы отвезти их обратно в школу. Как сообщается, 11-летний мальчик побежал к автобусу, но, к сожалению, поскользнулся и упал под транспортное средство. Не заметив этого, водитель автобуса начал движение.