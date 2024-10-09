В среду в 13:38 полиция получила сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в деревне Кабернеэме в волости Йыэляхтме.
В результате ДТП в Харьюмаа погиб 11-летний мальчик
По предварительным данным, школьники находились на выездной прогулке на природе, и к ним приехал автобус, чтобы отвезти их обратно в школу. Как сообщается, 11-летний мальчик побежал к автобусу, но, к сожалению, поскользнулся и упал под транспортное средство. Не заметив этого, водитель автобуса начал движение.
Руководитель выездной группы Ида-Харью Вячеслав Шаталов сообщил, что ребенок получил серьезные травмы. «Патрульные, прибывшие на место происшествия, начали оказывать первую помощь, после чего мальчика передали медикам. К сожалению, спасти его жизнь не удалось. Выражаю глубокие соболезнования близким», - сказал Шаталов.
Шаталов добавил, что 50-летний водитель автобуса был трезв и имел необходимые водительские права.
Все обстоятельства этого трагического ДТП будут выяснены в рамках начатого уголовного дела.