Статистика радует: Эстония постепенно восстанавливает туристический поток

Главный экономист Bigbank Рауль Эаметс прокомментировал, что рост числа как внутренних, так и иностранных туристов в Пярнумаа свидетельствует о том, что этот регион по-прежнему остается важным летним направлением. В то же время количество иностранных туристов, посетивших острова, значительно выросло: на Хийумаа побывало на 37% больше иностранцев, чем в августе прошлого года, а на Сааремаа - на 20% больше.

Большинство иностранных гостей в августе прибыло из Финляндии и Латвии. Эаметс считает, что стоит сосредоточиться на увеличении популярности Эстонии как туристического направления среди шведов и литовцев.

«К сожалению, нам не удалось продвинуть нашу страну среди шведов, у которых есть ностальгические причины для посещения Эстонии. Я имею в виду побережных шведов и их потомков. В августе 2019 года в Эстонии остановилось 9700 шведских туристов, а в августе этого года - всего 6300. Также мы не привлекаем достаточно литовских туристов: в августе здесь побывало 11 000 туристов из Литвы. Это однозначно повод для размышлений в нашей туристической политике и внешнем маркетинге Эстонии, - рассуждает Эаметс. - Но в целом ситуация не такая уж мрачная: количество туристов постепенно растет, и иностранцы вновь находят путь в Эстонию».

Данные Департамента статистики подтверждают это: хотя нынешние цифры немного отстают от докоронавирусного периода, наблюдается явный рост.

Цены на проживание в Эстонии В августе средняя стоимость ночи в гостинице составила 48 евро на человека, что соответствует цене августа 2023 года, но более чем на 20% выше, чем до пандемии. В Харьюмаа ночь обошлась в среднем в 52 евро на человека, в Пярнумаа и Сааремаа - 50 евро, в Тартумаа и Ляэнемаа - 49 евро, в Ляэне-Вирумаа - 46 евро, а в Ида-Вирумаа - 41 евро. Источник: Департамент статистики