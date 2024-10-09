«Если останетесь, вас ждет смерть». В ожидании удара урагана «Милтон» из Флориды эвакуируют миллионы людей

Чем опасен ураган «Милтон»

Графика. Фото: BBC

Исключительная мощь урагана «Милтон» заключается в том, что он может спровоцировать несколько торнадо, предупреждают метеорологи.

Национальная океаническая и атмосферная ассоциация (NOAA) заявляет, что шторму, который станет неминуемым следствием урагана, заранее присвоена наивысшая пятая категория по шкале Саффира-Симпсона.

Такая категория присваивается, когда порывы ветра достигают не менее 252 км./час.

Ураган. Фото: BBC

Президент США Джо Байден отложил запланированные поездки в Германию и Анголу в связи с чрезвычайной ситуацией в стране. По данным прессы, из-за этого может быть перенесена очередная встреча в формате «Рамштайн», посвященная поставкам оружия Украине для отражения российской агрессии.

Глава Белого дома заверил, что все федеральные службы, включая жилищные, готовы к оказанию необходимой помощи пострадавшим.

Менее двух недель назад Флорида уже сильно пострадала от другого урагана «Хелен», который на данный момент стал самым смертоносным в США за последние 19 лет. Точное число погибших пока не называется, но оно, по словам властей, определенно превышает 225 человек - столько погибло в результате урагана «Катрина», считавшегося до сих пор самым разрушительным с точки зрения жертв.

Многие жители Флориды уже лишились своих домов из-за «Хелен». Те, чья недвижимость устояла, уверены, что «Милтон» она уже не переживет.