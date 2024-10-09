«Он сказал, что ночью мне пи*дец!»: самый молодой политзаключенный России пожаловался на насилие со стороны сокамерника

Турбин написал, что после отбоя его несколько несколько раз атаковал сокамерник по имени Азизбек. «Сегодня вечером после 18:00 бил кулаком по голове на кровати два раза. Обстановка очень тяжелая, критическая. Азизбек меня бил и сказал, что ночью мне пипец (только матом). Ночь будет очень тяжелой. Но я буду держаться», - написал он.