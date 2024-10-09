16-летний Арсений Турбин, которого считают самым молодым политическим заключенным в России, заявил, что его избивал сокамерник в московском изоляторе, пишет «Медиазона».
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«Он сказал, что ночью мне пи*дец!»: самый молодой политзаключенный России пожаловался на насилие со стороны сокамерника
Отбывающий пятилетний срок в колонии для несовершеннолетних Арсений Турбин написал в письме матери 1 октября, что его ударили по голове.
Турбин написал, что после отбоя его несколько несколько раз атаковал сокамерник по имени Азизбек. «Сегодня вечером после 18:00 бил кулаком по голове на кровати два раза. Обстановка очень тяжелая, критическая. Азизбек меня бил и сказал, что ночью мне пипец (только матом). Ночь будет очень тяжелой. Но я буду держаться», - написал он.