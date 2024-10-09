ФОТО Водителю стало плохо за рулем: пассажир смог вовремя остановить машину

В машине вместе с водителем был пассажир, который взял ситуацию под контроль и предотвратил более серьезное происшествие.

Водителю стало плохо во время движения, и перед глазами начало мерцать. Пассажир, заметив это, быстро затянул ручной тормоз.

Несмотря на то, что автомобиль съехал с дороги, никто не пострадал, и сам автомобиль также не получил повреждений.

Машина едва не столкнулась с тюками сена. Прибывшая скорая помощь доставила водителя в больницу. Так как никто не пострадал, случай не был зарегистрирован как дорожное происшествие.