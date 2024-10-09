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ФОТО Водителю стало плохо за рулем: пассажир смог вовремя остановить машину

Перевод: Каролийна Вертяева
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В среду около 17:00 в Центр тревоги поступил вызов о том, что на дороге Татра–Отепя, в сторону Отепя, у мужчины средних лет, находившегося за рулем автомобиля, случился приступ. 

В машине вместе с водителем был пассажир, который взял ситуацию под контроль и предотвратил более серьезное происшествие.

Водителю стало плохо во время движения, и перед глазами начало мерцать. Пассажир, заметив это, быстро затянул ручной тормоз.

Несмотря на то, что автомобиль съехал с дороги, никто не пострадал, и сам автомобиль также не получил повреждений.

Машина едва не столкнулась с тюками сена. Прибывшая скорая помощь доставила водителя в больницу. Так как никто не пострадал, случай не был зарегистрирован как дорожное происшествие.

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