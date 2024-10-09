Во вторник Postimees сообщил, что с ноября начнут действовать новые условия универсальной почтовой службы. Но что будет, если доставить посылку невозможно?
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Omniva объясняет, что происходит, если невозможно доставить заказанную посылку
Новость о внесении изменений в типовые условия универсальной почтовой службы, о которой сообщила Omniva, вызвала множество вопросов среди читателей. Один из волнующих аспектов - что делать, если посылку доставить невозможно, например, когда пункты выдачи закрыты. «Означает ли это, что посылку невозможно получить?» - спросил один из читателей.
Руководитель службы курьерской доставки Omniva в Эстонии Реэт Паюс, объяснила: «Если доставить посылку невозможно, она перенаправляется в ближайший пункт выдачи, и клиент уведомляется об этом по SMS или электронной почте, если это возможно».