Omniva объясняет, что происходит, если невозможно доставить заказанную посылку

Новость о внесении изменений в типовые условия универсальной почтовой службы, о которой сообщила Omniva, вызвала множество вопросов среди читателей. Один из волнующих аспектов - что делать, если посылку доставить невозможно, например, когда пункты выдачи закрыты. «Означает ли это, что посылку невозможно получить?» - спросил один из читателей.