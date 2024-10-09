Почему Украина пока не получит французские истребители

«На авиабазе Казо, в Жиронде, они будут оснащены новым оборудованием: для ведения наземного боя и радиоэлектронной борьбы», - отметил он.

По мнению Каткова, в результате этой модернизации французские истребители смогут использовать дальнобойные бомбы, как минимум, французские бомбы AASM Hammer с дальностью поражения более 70 километров.

Также, по его словам, во время такой модернизации было бы логичным интегрировать под Mirage 2000-5 такие планирующие боеприпасы, как американские JDAM-ER и SDB, которые уже есть на вооружении ВСУ - для поражения наземных целей в непосредственной близости от линии фронта.

Важным является также и анонсированное французским министром усиление средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) самолетов.

Таким образом, предполагает Катков, французские истребители Mirage собираются сделать более устойчивыми к воздействию российских средств РЭБ.

Это может касаться как работы навигационных систем, так и бортовой радиолокационной станции самолета и систем связи.

Поскольку советские бомбардировщики Су-24, которые есть на вооружении ВС ВСУ, уже в течение достаточно длительного времени эффективно применяют крылатые ракеты воздушного базирования SCALP и Storm Shadow против российских наземных объектов, то вопрос их применения на «Миражах» является, по мнению эксперта, второстепенным.

Разница между Mirage и F-16 Хотя Mirage-2000 и F-16 разрабатывались примерно одновременно, они имеют существенные различия - как в своей конструкции и характеристиках, так и в боевом применении.