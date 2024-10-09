Печальный рекорд Красавец-кот ждет новых хозяев уже восемь лет

Тигер Урр – крупный и очень красивый полосатый кот, с темно-черной полосой на спине и хвосте.

Судьба этого замечательного кота незавидна: восемь лет в приюте – огромный срок.

К людям Тигер Урр относится с некоторой опаской, однако волонтеры приюта Pesaleidja уверены, что в доме любящих хозяев кот очень скоро забудет о стрессе, повеселеет и начнет мурлыкать с утра до ночи.

Знакомым Тигер Урр без проблем позволяет себя ласкать и чесать за ушком.

В настоящее время Тигер Урр живет в приюте в Тырва, куда он переехал из Валга в мае 2016 года.

Тигер Урр - настоящий кошачий принц.

Красавцу-коту подойдет спокойная и стабильная обстановка, где он будет чувствовать себя в безопасности.

Если вы хотите предложить дом Тигеру Урру, познакомьтесь с его профилем на сайте приюта Pesaleidja.