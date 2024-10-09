Полосатый Тигер Урр, родившийся в мае 2016 года, уже больше восьми лет ждет в приюте своих новых хозяев.
Печальный рекорд ⟩ Красавец-кот ждет новых хозяев уже восемь лет
Тигер Урр – крупный и очень красивый полосатый кот, с темно-черной полосой на спине и хвосте.
Судьба этого замечательного кота незавидна: восемь лет в приюте – огромный срок.
К людям Тигер Урр относится с некоторой опаской, однако волонтеры приюта Pesaleidja уверены, что в доме любящих хозяев кот очень скоро забудет о стрессе, повеселеет и начнет мурлыкать с утра до ночи.
Знакомым Тигер Урр без проблем позволяет себя ласкать и чесать за ушком.
В настоящее время Тигер Урр живет в приюте в Тырва, куда он переехал из Валга в мае 2016 года.
Тигер Урр - настоящий кошачий принц.
Красавцу-коту подойдет спокойная и стабильная обстановка, где он будет чувствовать себя в безопасности.
Если вы хотите предложить дом Тигеру Урру, познакомьтесь с его профилем на сайте приюта Pesaleidja.