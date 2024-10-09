В Лондоне активисты попытались заклеить картину Пикассо фото из Газы. Их задержали

Как сообщили представители галереи, полиция задержала двух человек. Картина, закрытая защитным стеклом, не пострадала.

«Один из них был задержан после того, как попытался прикрепить к произведению искусства лист бумаги. На пол пролилось немного краски, — говорится в сообщении. — Прибывшая полиция арестовала двух человек. В настоящее время комната закрыта. Картины не пострадали».

На видео, опубликованном Youth Demand в социальных сетях, видно, как охранник убирает фотографию. Один из протестующих выкрикивал «Свободу Палестине», когда его вывели из зала и задержали.

Отмечается, что своей акцией активисты пытались привлечь внимание к жертвам среди мирного населения в секторе Газа в результате военной операции Израиля.

Организация Youth Demand ранее уже проводила акции протеста у военного мемориала Кенотаф в Лондоне и планировала сорвать коронацию короля Карла III в прошлом году.

Картины известных художников в последнее время неоднократно подвергались нападениям, в том числе в Лондоне.

В конце сентября трое активистов движения Just Stop Oil плеснули супом в две картины из серии «Подсолнухи» (1888 и 1889 годов) на выставке «Поэты и влюбленные» в Национальной галерее.

Это произошло спустя несколько часов после того, как еще двое активистов были приговорены за такую же акцию к тюремному заключению.

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Двух активисток Just Stop Oil — 23-летнюю Фиби Пламмер и 22-летнюю Анну Холланд — приговорили к двум годам и 20 месяцам тюремного заключения за то, что в октябре 2022 года вылили суп на «Подсолнухи», написанные в 1888 году.

В июле 2022 года двое активистов приклеили себя к картине Джона Констебля «Телега для сена» (1821).