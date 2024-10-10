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Энн Вескимяги: в Эстонии появился свой Карл Маркс, корень бед экономики – в бездействии (2)

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  • Дыру в бюджете ростом налогов не закрыть
  • Пенсии и зарплаты чиновников – заморозить!
  • Безналоговый минимум снизить до 500 евро

Как расценивают предприниматели слова министра о конце рыночной экономики? Почему оптимизм крупных предприятий упал до минимума? Что не сделано?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель Эстонского союза производителей мебели, крупный предприниматель Энн Вескимяги

Выдержки из беседы:

– Пришел ли конец рыночной экономике?

– Мне кажется, что в Эстонии появился свой Карл Маркс (глава МВД Лаури Ляэнеметс, автор нашумевшего заявления прим.ред.), отрицающий рыночную экономику. Полагаю, что он сделал это заявление, не подумав. У нас часто такое случается с политиками – сперва говорят, а потом думают.

– Вы убеждены, что либеральная экономическая политика в силе и принцип невмешательства – превыше всего?

– Именно так! На данный момент эти принципы работают, хотя и на очень низких оборотах. Сегодня экономика Эстония все еще находится в кризисном состоянии. Похожая ситуация наблюдается и в других странах Европы.

Эстония лидирует по экономическому спаду. И к этому добавляется не только инфляция, но и тот факт, что все другие страны сегодня закрывают свои рынки и пытаются поддерживать свое предпринимательство. Пространство свободного рынка сужается.

– Должно ли государство в сложные периоды брать на себя ответственность за определенные отрасли и предприятия?

– Думаю, что в тот период, когда мы только входили в кризис и когда во втором полугодии 2022 года резко поднялись цены на электричество, правительство не обратило на это должного внимания.

В первую очередь это касалось промышленности, а именно – экспортирующих отраслей. Как только экспорт начал падать, мы обо всем предупредили правительство: в случае бездействия больше всего пострадает экспортный сектор. Так и произошло.

Мы не просили денег, не требовали никаких компенсаций. Нужно лишь было обратить внимание на реакцию соседей. Латвия, Литва и Финляндия либо снизили сетевую плату до нуля, либо уменьшили налоги на год.

Эстонский предприниматель – конкурент этих стран. И наша конкурентоспособность на том же шведском рынке напрямую зависит от реакции соседей на сложившуюся ситуацию.

Нежелание правительства обратить внимание на предпринимаемые в соседних странах шаги стало самым большим ударом по промышленности Эстонии.

– Меры поддержки, о которых вы говорите, пошли бы вразрез с принципами либеральной экономики. Не так ли?

– Да, но это было необходимо, поскольку цены на энергоносители увеличились в разы. Вслед за этим подскочили процентные ставки, оказав сильнейшее влияние на наши ближайшие экспортные рынки.

Сегодня мы видим, что экономики Латвии и Литвы – в лучшем состоянии, показывают рост от одного до трех процентов, а мы все еще в минусе. Спад замедлился, но не прекратился.

– Как быть дальше? Сохранять верность принципам либеральной экономики и ни во что не вмешиваться, или нужно что-то менять?

– Поднимать налоги при нынешнем состоянии экономики неразумно. Разумеется, эти изменения не будут способствовать экономическому росту. Однако предпринимателей, увы, никто не слышит.

– Аналитики банка SEB пришли к выводу, что оптимизм крупных предприятий стремится к нулю. Почему нет веры в экономические перспективы?

– За заявлениями политиков о желании улучшить состояние экономики не стоит никаких реальных рычагов. Нам известно только о повышении налогов. Больше всего говорится о налоге на оборону.

Считаю, что дыру в бюджете, которая образовалась усилиями нескольких составов правительств, можно было бы ликвидировать не за счет налогов.

Напомню, что Юри Ратас дважды поднимал пенсии в чрезвычайном порядке, а это одна из самых расходных статей бюджета. Кроме того, резко повысился и не облагаемый налогом минимум.

Если бы сейчас заморозить индексацию пенсий и зарплат госчиновников, это дало бы экономию в 700–800 млн евро, покрыв большую часть дефицита бюджета. Необходимо также снизить безналоговый минимум c 700 евро в 2025 году до уровня в 500 евро.

– Отыграть ситуацию на пару лет назад?

– Это дало бы экономию в бюджете примерно в 1 млрд евро. Если этого не сделать, дефицит госбюджета продолжит расти.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: рыночной экономике конец? Отвечает бизнесмен Энн Вескимяги / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata
Студия Postimees: рыночной экономике конец? Отвечает бизнесмен Энн Вескимяги / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata Фото: Sander Ilvest
  • Пришел ли конец рыночной экономике?
  • Почему у предприятий нет веры в экономические перспективы?
  • Куда подевался оптимизм? Что не сделано?
  • Какое влияние окажет налог на прибыль?
  • Когда остановится спад экономики?
  • Окажется ли реальность лучше прогнозов?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata 

Комментарии (2)
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