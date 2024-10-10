Мы не просили денег, не требовали никаких компенсаций. Нужно лишь было обратить внимание на реакцию соседей. Латвия, Литва и Финляндия либо снизили сетевую плату до нуля, либо уменьшили налоги на год.

Эстонский предприниматель – конкурент этих стран. И наша конкурентоспособность на том же шведском рынке напрямую зависит от реакции соседей на сложившуюся ситуацию.

Нежелание правительства обратить внимание на предпринимаемые в соседних странах шаги стало самым большим ударом по промышленности Эстонии.

– Меры поддержки, о которых вы говорите, пошли бы вразрез с принципами либеральной экономики. Не так ли?

– Да, но это было необходимо, поскольку цены на энергоносители увеличились в разы. Вслед за этим подскочили процентные ставки, оказав сильнейшее влияние на наши ближайшие экспортные рынки.

Сегодня мы видим, что экономики Латвии и Литвы – в лучшем состоянии, показывают рост от одного до трех процентов, а мы все еще в минусе. Спад замедлился, но не прекратился.

– Как быть дальше? Сохранять верность принципам либеральной экономики и ни во что не вмешиваться, или нужно что-то менять?

– Поднимать налоги при нынешнем состоянии экономики неразумно. Разумеется, эти изменения не будут способствовать экономическому росту. Однако предпринимателей, увы, никто не слышит.

– Аналитики банка SEB пришли к выводу, что оптимизм крупных предприятий стремится к нулю. Почему нет веры в экономические перспективы?