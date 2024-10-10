Как расценивают предприниматели слова министра о конце рыночной экономики? Почему оптимизм крупных предприятий упал до минимума? Что не сделано?
Студия Postimees: рыночной экономике конец? Отвечает бизнесмен Энн Вескимяги
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Эстонского союза производителей мебели, крупный предприниматель Энн Вескимяги. Следите за беседой в 14:00!
- Пришел ли конец рыночной экономике?
- Почему у предприятий нет веры в экономические перспективы?
- Куда подевался оптимизм? Что не сделано?
- Какое влияние окажет налог на прибыль?
- Когда остановится спад экономики?
- Окажется ли реальность лучше прогнозов?