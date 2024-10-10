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Студия Postimees: рыночной экономике конец? Отвечает бизнесмен Энн Вескимяги

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Как расценивают предприниматели слова министра о конце рыночной экономики? Почему оптимизм крупных предприятий упал до минимума? Что не сделано?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Эстонского союза производителей мебели, крупный предприниматель Энн Вескимяги. Следите за беседой в 14:00!

  • Пришел ли конец рыночной экономике?
  • Почему у предприятий нет веры в экономические перспективы?
  • Куда подевался оптимизм? Что не сделано?
  • Какое влияние окажет налог на прибыль?
  • Когда остановится спад экономики?
  • Окажется ли реальность лучше прогнозов?
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