Сегодня начинается осенний призыв. О каких пособиях иногда забывают срочники? Кто пытается получить соцпособия обманным путем? Почему семьи могут лишиться выплат при проживании или работе за рубежом?
Студия Postimees: часто ли злоупотребляют соцпособиями? О чем не знают срочники? Объясняет чиновник
На вопросы Rus.Postimees ответит в студии советник отдела семейных пособий Департамента социального страхования Артур Панов. Следите за эфиром в 10:00!
- На какое пособие есть право у срочников?
- Как не остаться без выплат?
- Каковы особенности системы родительских пособий?
- Сколько семейных пособий существует в Эстонии?
- В каких случаях возникает переплата пособий?
- Почему семьи, проживающие или получающие доход за рубежом, попали под особый контроль?
- Нужно ли сообщать о переезде чиновникам?
- Что меняется на территории других стран ЕС?
- Какие изменения в соцпособиях ввела Эстония?
- Что еще изменится в ближайшие два года?