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Студия Postimees: часто ли злоупотребляют соцпособиями? О чем не знают срочники? Объясняет чиновник

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Сегодня начинается осенний призыв. О каких пособиях иногда забывают срочники? Кто пытается получить соцпособия обманным путем? Почему семьи могут лишиться выплат при проживании или работе за рубежом?

На вопросы Rus.Postimees ответит в студии советник отдела семейных пособий Департамента социального страхования Артур Панов. Следите за эфиром в 10:00!

  • На какое пособие есть право у срочников? 
  • Как не остаться без выплат?
  • Каковы особенности системы родительских пособий?
  • Сколько семейных пособий существует в Эстонии?
  • В каких случаях возникает переплата пособий?
  • Почему семьи, проживающие или получающие доход за рубежом, попали под особый контроль?
  • Нужно ли сообщать о переезде чиновникам?
  • Что меняется на территории других стран ЕС?
  • Какие изменения в соцпособиях ввела Эстония? 
  • Что еще изменится в ближайшие два года? 
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