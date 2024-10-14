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Живут в Испании на эстонские пособия: переехавшие за границу семьи взяты на контроль департаментом соцстрахования

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  • Семьи скрывают информацию о переезде
  • Пособий лишают, долг придется вернуть
  • Срочнику с ребенком положено 900 евро

Кто пытается получить соцпособия обманным путем? Почему семьи могут лишиться выплат при проживании или работе за рубежом? О каких пособиях забывают ходатайствовать срочники?

На вопросы Rus.Postimees ответил в студии советник отдела семейных пособий Департамента социального страхования Артур Панов

Выдержки из беседы:

– С 14 по 20 октября в Эстонии проходит осенний призыв. На какое дополнительное пособие есть право у срочников?

– В данном случае речь идет о пособии в 900 евро для срочников, имеющих детей. Помимо того, что у таких срочников есть право на все обычные родительские и детские выплаты, дополнительно для них предусмотрено пособие в размере 900 евро в месяц на каждого ребенка.

То есть, если у призванного на 11 месяцев в армию срочника есть два-три ребенка, то вдобавок к другим пособиям ему будет выплачиваться еще по 900 евро в месяц на каждого ребенка.

– Такие пособия выплачиваются автоматически?

– Автоматически они не выплачиваются, поскольку Департамент соцстрахования не получает данные из регистра Минобороны. Это означает, что призванный в армию молодой человек должен письменно сообщить об этом в Департамент соцстрахования, и после получения соответствующего подтверждения от военкомата мы назначим это пособие.

– Все ли срочники с детьми знают о таком пособии и получают его?

– За всех срочников не могу сказать. Статистика показывает, что получателей таких пособий немного. В 2024 году им воспользовались 26 человек. Не исключено, что некоторые срочники о пособии не знают.

– О каких особенностях системы родительских пособий не нужно забывать?

– Не следует забывать о том, что у получателей родительских пособий есть не только права, но и обязанности.

Например, если вы уехали из Эстонии, допустим – переехали работать в Финляндию, то об этом сразу же нужно сообщить в Департамент соцстрахования.

Если вы не живете в Эстонии, то лишаетесь права получать эти пособия. Правда, не во всех случаях. Многое зависит от того, кто, куда и зачем поехал.

Предположим, что речь идет об обычной семье – мама, папа и один ребенок. Отец уезжает работать в Финляндию, а мать сидит дома с ребенком и не работает. По правилам ЕС, все семейные пособия должна выплачивать та страна, где работает родитель.

Если отец работает в Финляндии, а мать остается в Эстонии, но не работает, то пособие выплачивается только в Финляндии.

– Там пособия выше?

– Они платят больше только на ребенка до трех лет.

– Могут ли родители выбирать, от какой страны получать пособия? Есть ли у них право на двойное пособие от обеих стран?

– Такого права у них нет. Следует помнить, что получение пособий в полном объеме из двух стран противоречит законодательству ЕС. В данном случае назначается страна, которая является первостепенной.

Если отец работает в Финляндии, эта страна и является для его семьи первостепенной с точки зрения получения пособий. Эстония может доплатить разницу, если финское пособие ниже эстонского.

– Почему 5000 детей, проживающих за границей, были подвергнуты в этом году особой проверке на предмет выплат пособий?

– Если мы видим, что получатель пособия нигде не работает, дети в школу или детсад не ходят, то для нас это становится предупредительным звонком. Начнется проверка данных и уточнение информации о стране пребывания.

Многие люди не знают, что нужно сообщать о переезде. Когда они приходят за пособиями в тот же финский департамент, чиновники им сообщают, что пошлют уточняющий запрос в Эстонию, чтобы проверить, не начисляются ли семье уже там пособия.

Социальные департаменты двух стран общаются между собой и определяют, кто будет выплачивать пособия.

– Нарушает ли закон тот человек, который скрывает информацию о переезде и пытается получить или даже получает двойные пособия?

– Это является нарушением закона. Если мы это выясним – а рано или поздно это произойдет, – у нас появится право затребовать от получателя пособий переплаченные суммы.

Прецеденты уже созданы. В этом году мы прекратили выплаты пособий как минимум 1000 человек (отменено 1100 пособийприм.ред.). Это касалось проживающих за границей семей.

Большая часть из них находится в Испании и Финляндии.

Отмечу, что семьи начали пропадать из нашего поле зрения уже со времен ковида: дети не ходили в сады, не учились в школе. В итоге было решено проверить, насколько массовый характер приобрело это явление. Так мы и увидели, что 5000 детей из Эстонии не получают образование в стране.

После этого был поставлен вопрос о переплатах. В первую очередь прекращались дальнейшие выплаты. Затем устанавливалась дата отъезда семьи из Эстонии и запускалась процедура востребования переплаченных средств.

– Если вся семья переехала в Испанию, но никто из родителей там официально не работает, и детские пособия – их официальный источник дохода. Могут ли их в таком случае лишить этих пособий?

– Если вся семья переехала в другую страну, то только в той стране и могут выплачиваться пособия. Этот подход практикуется во всех странах ЕС.

Закон также гласит, что если родители находятся в двух разных странах ЕС и оба не работают, то пособие выплачивается в той стране, где проживает ребенок.

– Какие нюансы были выявлены в ходе проверки семей, находящихся в Испании?

– В Испании уже довольно большая диаспора эстоноземельцев. Семьи переезжают туда на зимовку, которая может длиться годами. Свое будущее эти люди уже связывают с той страной, но при этом продолжают получать соцпособия от Эстонского государства.

Кто-то это делает по незнанию, а кто-то намеренно, умело скрывая информацию о своем переезде от чиновников.

– Сколько семейных пособий выплачивается в Эстонии? Перечислите основные виды и назовите суммы!

– В Эстонии довольно много семейных выплат: это пособия и компенсации. Сюда относятся детское пособие, пособие для многодетной семьи, пособие родителя-одиночки, пособие для ребенка на попечении, пособие для военнослужащего с детьми, а также компенсации – материнская, отцовская, делимая родительская зарплата и компенсация усыновителя.

Компенсация выплачивается родителям сразу после рождения ребенка. Раньше это называлось декретными деньгами, сейчас это – родительский отпуск. Тем самым мы компенсируем неполученный на работе доход.

Общая сумма ежегодных выплат составляет 760 млн евро.

– Это очень серьезная сумма. Полагаю, что пристальное внимание к уехавшим из Эстонии вызвано в том числе необходимостью экономить средства?

– Проверки начались намного раньше, чем встал вопрос о дефиците бюджета. Конечно, эти проверки помогают экономить средства и не платить их тем людям, которые не должны их получать.

– Что изменилось в Эстонии в этом году по части пособий?

– В 2024 году понизились пособия для многодетных семей – на 200 евро каждое пособие. Семьи, в которых воспитывается от 3 до 6 детей, теперь получают 450 евро вместо прежних 650 евро. Пособие для семей с 7 и более детьми сократилось с 850 до 650 евро.

Кроме того, увеличилась сумма алиментных выплат от государства. Максимальная выплата вместо прежних 100 теперь составляет 200 евро.

Поскольку каждый год в Эстонии увеличивается минимальная зарплата, то это отражается на размере минимальной и максимальной ставки родительских компенсаций. Последняя равна трехкратной средней зарплате по стране за позапрошлый год.

Сейчас мы платим максимально 4733 евро 53 цента в месяц. Это максимальная родительская зарплата.

В следующем году максимальная ставка родительской зарплаты составит уже 5260 евро.

На этой же цифре завязан максимальный размер детского отпуска. Речь идет о тех 10 днях, которые даются на 14 лет.

К этой же цифре привязан размер зарплаты, который родитель может иметь параллельно, получая делимую родительскую компенсацию. То есть, получая такую компенсацию, можно продолжать ходить на работу, и, если родитель зарабатывает более половины максимального лимита, компенсация начинает уменьшаться. Данный лимит в следующем году тоже повысится.

Однако не исключено, что с 2026 года это ограничение и вовсе пропадет. Можно будет зарабатывать до бесконечности много, и мы не будем уменьшать компенсацию.

– Какие еще возможны изменения в последующие годы?

– Сейчас обсуждается снижение потолка родительской зарплаты с трех до двух средних зарплат. Речь идет о 2026 годе.

Что касается повышения подоходного налога до 22%, то им облагаются все родительские компенсации – материнская, отцовская, делимая и по усыновлению. Повышение не облагаемого налогом минимума в этом случае тоже можно будет использовать.

Однако детские пособия налогами не облагаются. Соответственно на первого и второго ребенка, как было 80 евро, так и останется 80 евро.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: часто ли злоупотребляют соцпособиями? О чем не знают срочники? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain 
Студия Postimees: часто ли злоупотребляют соцпособиями? О чем не знают срочники? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain Фото: Sander Ilvest
  • На какое пособие есть право у срочников? 
  • Как не остаться без выплат?
  • Каковы особенности системы родительских пособий?
  • Сколько семейных пособий существует в Эстонии?
  • В каких случаях возникает переплата пособий?
  • Почему семьи, проживающие или получающие доход за рубежом, попали под особый контроль?
  • Нужно ли сообщать о переезде чиновникам?
  • Что меняется на территории других стран ЕС?
  • Какие изменения в соцпособиях ввела Эстония? 
  • Что еще изменится в ближайшие два года? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain 

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