Живут в Испании на эстонские пособия: переехавшие за границу семьи взяты на контроль департаментом соцстрахования

Например, если вы уехали из Эстонии, допустим – переехали работать в Финляндию, то об этом сразу же нужно сообщить в Департамент соцстрахования.

Если вы не живете в Эстонии, то лишаетесь права получать эти пособия. Правда, не во всех случаях. Многое зависит от того, кто, куда и зачем поехал.

Предположим, что речь идет об обычной семье – мама, папа и один ребенок. Отец уезжает работать в Финляндию, а мать сидит дома с ребенком и не работает. По правилам ЕС, все семейные пособия должна выплачивать та страна, где работает родитель.

Если отец работает в Финляндии, а мать остается в Эстонии, но не работает, то пособие выплачивается только в Финляндии.

– Там пособия выше?

– Они платят больше только на ребенка до трех лет.

– Могут ли родители выбирать, от какой страны получать пособия? Есть ли у них право на двойное пособие от обеих стран?

– Такого права у них нет. Следует помнить, что получение пособий в полном объеме из двух стран противоречит законодательству ЕС. В данном случае назначается страна, которая является первостепенной.

Если отец работает в Финляндии, эта страна и является для его семьи первостепенной с точки зрения получения пособий. Эстония может доплатить разницу, если финское пособие ниже эстонского.