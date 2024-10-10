Квартира, о которой пойдет речь, расположена в панельном доме 70-х годов прошлого века. Золотые руки Кристины превратили запущенное жилище, которое не пощадило время, в уютное и современное.

По словам Кристины, ремонт квартиры продолжался почти семь месяцев. Однако если вкладывать в дело душу, то даже самый трудный рабочий день пролетит незаметно.

«Но эти семь месяцев - время условное, потому что на самом деле мы живем за границей и каждый месяц находимся в Эстонии около недели», - уточняет Кристина. Поэтому фактические затраты времени на ремонт квартиры - примерно семь недель.