Эстонский игрок в покер едва не стал обладателем рекордного выигрыша в 1,3 млн

Это был главный турнир трехнедельного этапа, в котором все 768 игроков внесли за участие депозит в размере 10 350 евро, что сформировало призовой фонд в размере 7 219 200 евро. 116 самых успешных игроков получили денежный приз, как минимум вдвое превышающий сумму депозита. Приз победителя составил 1,3 миллиона евро.

Вельвельт вышел в основную игру благодаря тактике «тихо и мудро». По итогам первого дня соревнований в конкуренции оставалось 412 игроков, среди которых Вельвельт по итогам набранных очков находился на 297 месте. В рейтинговой таблице он также расположился посередине: 83-е место среди 185 участников по итогам второго дня соревнований, и 29-е место среди 47 участников в третий день соревнований.

Благодаря удачной игре Вельвельт поднимался в рейтинге все выше. В момент, когда в туре оставалось лишь шесть игроков, то есть финальный стол, игроки которого обеспечивали себе как минимум 217 000 евро призовых, у Велвелта был второй по величине стек фишек. Наш спортсмен уступал только Симону Андриану.

В финале оба игрока выбили по два соперника из конкуренции. Поединок за первое место в ситуации, когда у Вельвельта было минимальное преимущество: 52,6% фишек. Если для выбивания четырех игроков из финального тура потребовалось 68 раздач, то поединок за первое место между Вельвельтом и Андрианом получился продолжительным и длился 92 раздачи.

В какой-то момент Вельвельт имел огромный шанс на победу: его набор очков был почти в шесть раз больше, чем у Андриана, но нанести итальянцу решающий удар ему все же не удалось. В нескольких сложных ситуациях Андриан принимал удачные решения и сумел не поддаться агрессивной манере Вельвельта.

В финальном туре Урмо Вельвельт был практически на первом месте, но удача все же улыбнулась его сопернику. Фото: Youtube'i kuvatõmmis

Динамика поединка за первое место изменилась в 146-й раздаче, а в 160-й все стало ясно окончательно: Вельвельт занял второе место и получил 854 000 евро призовых.

В данный момент это самый успешный тур в покерной карьере Вельвельта. Его предыдущий рекорд призовых в живых турнирах составлял 49 300 евро, которые он заработал в основном турнире Kings of Tallin Summer Showdown 2023 года.