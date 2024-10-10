Согласно опросу, результаты которого были опубликованы 10 октября, 57% респондентов предпочли бы следующим президентом США Камалу Харрис, а 19% - кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Еще 24% опрошенных затруднились назвать своего фаворита.

Опрос был проведен с 2 по 4 октября через интернет, в нем участвовали около 1000 граждан Эстонии старше 18 лет.