Эстонский экспорт продолжает сокращаться

Экспорт товаров эстонского производства сократился в августе по сравнению с тем же месяцем 2023 года на 2%. Их доля в общем объеме экспорта осталась на уровне прошлого года и в этом году составила 63%.

В августе больше всего импортировали сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, электрооборудование и минеральную продукцию (доля всех составила по 13%). В годовом сравнении больше всего сократился импорт электрооборудования (на 39 миллионов евро) и механических машин (на 35 миллионов евро). Больше всего вырос импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 10 миллионов евро).

Основными партнерами по импорту в августе были Финляндия (16% от общего объема импорта), Литва и Германия (по 11%). Из Финляндии и Литвы больше всего ввозилось минеральной продукции, из Германии - транспортных средств. По сравнению с прошлым годом больше всего импорт товаров сократился из Дании (на 32 миллиона евро), Финляндии (на 32 миллиона евро), Германии и США (по 22 миллиона евро). Из Дании меньше, чем в прошлом году, импортировали электрооборудование (в т.ч. генераторы тока), из Финляндии - минеральную продукцию (в т.ч. электроэнергию), из Германии - транспортные средства (в т.ч. легковые автомобили, тракторы) и из Соединенных Штатов Америки - минеральную продукцию. Больше всего вырос импорт товаров из Швеции (на 5 миллионов евро).

Начиная с января 2024 года оценки данных по импорту задним числом частично заменены детальными данными, полученными из других стран. В обновленном виде данные были впервые опубликованы в базе данных 10 июня 2024. Подробнее об изменениях можно прочесть здесь.

Департамент статистики собирает и анализирует данные по внешней торговле по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего положения дел у экспортирующих и импортирующих предприятий Эстонии.