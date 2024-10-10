Когда нужно менять шины? Комментирует эксперт

«Шины с хорошими свойствами можно найти и в среднем ценовом диапазоне, поэтому перед принятием решения о покупке стоит посмотреть тесты разной авторезины - они дают ценную информацию о сцеплении и долговечности различных шин в зимних условиях», - говорит эксперт.

Если же выбор стоит между ламельными и шипованными шинами, то, по словам Пилдре, решение должно приниматься с учетом дорог вашего региона, а также привычек вождения.

«Шипованные шины рекомендуются для районов, где ремонт дорог проводится реже или где дороги часто подвержены обледенению - ведь на скользкой дороге шипованные покрышки обеспечивают лучшее сцепление, но при этом их использование менее экологично», - говорит он.

Ламельные шины хорошо подходят для любых зимних условий и могут быть установлены уже в октябре, даже если снег еще не выпал. «Этот тип авторезины более экологичен, они более тихие и могут использоваться круглый год. Но в то же время надо учитывать, что при летних температурах сцепление ламельных шин не такое хорошее, как у летних», - объясняет Пильдре. По его словам, из соображений безопасности летние шины разумно использовать в летний период, а зимнюю резину - зимой.

Также важно проверить глубину протектора зимних шин перед их установкой. Зимой минимальная глубина протектора шин должен составлять 5 мм. «Зимние шины в хорошем состоянии обеспечивают лучшее сцепление и более безопасную езду на скользких и заснеженных дорогах», - подтверждает Пилдре.