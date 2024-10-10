Переменчивая осенняя погода приносит с собой непредсказуемые дорожные условия. Хотя использование зимних шин является обязательным только с декабря, предыдущие годы показывают, что неожиданные дорожные условия и гололед могут возникнуть уже в октябре.
Когда нужно менять шины? Комментирует эксперт
«Рекомендуется устанавливать зимнюю резину, когда температура постоянно ниже 7°C. Это момент, когда сцепление летних шин начинает значительно снижаться, особенно на мокрой или обледенелой дороге», - объясняет руководитель службы обслуживания и склада запасных частей Amserv Рагнар Пилдре.
Заранее установленные зимние покрышки помогает водителю быть готовым к неожиданным погодным условиям, таким как ранние ночные заморозки или первые снегопады.
«Если зимнюю резину поставить слишком поздно, водитель может попасть в опасную ситуацию. Все мы видели новости о большом количестве аварий при первом льду или снеге - в основном они вызваны использованием летних шин», - отмечает Пилдре. Он добавил, что также следует учитывать длинные очереди в шиномонтажных мастерских при первом снегопаде, поэтому желательно бронировать время для замены шин заранее, даже если пока не хочется менять резину.
Какие зимние покрышки выбрать для своей машины?
При выборе зимних шин всегда необходимо учитывать погоду Эстонии. «Северный климат с его многочисленными холодными, обледенелыми и снежными погодными условиями требует использования шин, специально разработанных для наших условий. Всегда стоит спрашивать у продавцов авторезины о том, предназначены ли предлагаемые покрышки для северного климата - ведь не все зимние шины, представленные на рынке, подходят для наших суровых зим», - подчеркивает Пилдре.
По словам Пилдре, более дорогие шины с большей вероятностью будут предлагать лучшее качество, но не всегда нужно выбирать тот вариант, который стоит дороже.
«Шины с хорошими свойствами можно найти и в среднем ценовом диапазоне, поэтому перед принятием решения о покупке стоит посмотреть тесты разной авторезины - они дают ценную информацию о сцеплении и долговечности различных шин в зимних условиях», - говорит эксперт.
Если же выбор стоит между ламельными и шипованными шинами, то, по словам Пилдре, решение должно приниматься с учетом дорог вашего региона, а также привычек вождения.
«Шипованные шины рекомендуются для районов, где ремонт дорог проводится реже или где дороги часто подвержены обледенению - ведь на скользкой дороге шипованные покрышки обеспечивают лучшее сцепление, но при этом их использование менее экологично», - говорит он.
Ламельные шины хорошо подходят для любых зимних условий и могут быть установлены уже в октябре, даже если снег еще не выпал. «Этот тип авторезины более экологичен, они более тихие и могут использоваться круглый год. Но в то же время надо учитывать, что при летних температурах сцепление ламельных шин не такое хорошее, как у летних», - объясняет Пильдре. По его словам, из соображений безопасности летние шины разумно использовать в летний период, а зимнюю резину - зимой.
Также важно проверить глубину протектора зимних шин перед их установкой. Зимой минимальная глубина протектора шин должен составлять 5 мм. «Зимние шины в хорошем состоянии обеспечивают лучшее сцепление и более безопасную езду на скользких и заснеженных дорогах», - подтверждает Пилдре.