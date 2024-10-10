Опрос: считающих, что Эстония должна поддерживать Палестину в ближневосточном конфликте, стало больше

На вопрос: «Какую сторону должна поддерживать Эстония в израильско-палестинском конфликте?», 46% ответили «ни ту, ни другую», 19,8% - «Израиль», 9% - «Палестину», а еще 25% сказали, что не знают.

В предыдущий раз тот же вопрос задавался респондентам в декабре 2023 года. Тогда 37% считали, что Эстония не должна поддерживать ни одну из сторон. 28,2% полагали, что поддерживать надо Израиль, 5% - Палестину, а еще 29% не сумели выразить мнение.