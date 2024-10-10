Институт развития здоровья: заработная плата медработников значительно выросла

Медианная месячная зарплата врачей, включая все бонусы, в марте 2024 года составила 4557 евро, медсестер и акушерок - 2409 евро, а сиделок - 1598 евро, увеличившись на 21, 17 и 13 процентов соответственно. Значительно ускорился годовой рост медианной зарплаты, причем больше всего у врачей.