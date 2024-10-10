Средняя зарплата медицинских работников выросла в 2024 году во всех основных профессиональных группах, о чем свидетельствуют данные исследования заработной платы медицинских работников, проведенного Институтом развития здоровья (TAI).
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Институт развития здоровья: заработная плата медработников значительно выросла
Медианная месячная зарплата врачей, включая все бонусы, в марте 2024 года составила 4557 евро, медсестер и акушерок - 2409 евро, а сиделок - 1598 евро, увеличившись на 21, 17 и 13 процентов соответственно. Значительно ускорился годовой рост медианной зарплаты, причем больше всего у врачей.
Медианная базовая месячная зарплата врачей составила 3598 евро, медсестер и акушерок - 1920 евро, а лиц, осуществляющих уход, - 1160 евро, увеличившись за год на 16, 10 и 5 процентов соответственно.