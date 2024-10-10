О начале и окончании уроков в школах Эстонии 10 октября оповещает не звонок, а смех знаменитостей

Школьные медсестры и медсестры по душевному здоровью проводят кампанию «Смех имеет силу», затрагивающую около 90 школ Таллинна, во время которой 10 октября – во Всемирный день душевного здоровья - в школах привычный школьный звонок будет заменен смехом.

Записи смеха известных эстонских актеров находятся в архиве Радиотеатра Эстонского национального телерадиовещания. Среди них есть как смех легендарных актеров, так и хохот актеров молодого поколения, так что для распознавания смеющихся нужно иметь довольно внимательное ухо.

По данным ЦУ Tallinna Koolitervishoid, почти 2/3 проблем со здоровьем учащихся связаны с душевным здоровьем. По словам работницы целевого учреждения, медсестры по душевному здоровью Эве Вийльмаа, наиболее частые жалобы школьников связаны с тревожностью, подавленностью, нарушениями сна и чувством одиночества. «По сравнению со своими сверстниками, учащиеся с проблемами ментального здоровья имеют более низкую успеваемость, чаще пропускают школу и имеют более высокий риск отчисления», - отмечает Вийльмаа.

С начала учебного года в коллективе Tallinna Koolitervishoid работают уже шесть медсестер по душевному здоровью, которые ежедневно сотрудничают с примерно 90 школьными медсестрами. Команда целевого учреждения видит важную роль в укреплении ментального здоровья в профилактике.