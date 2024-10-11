Игорь Грецкий: Байден не примет важных решений в пользу Киева до выборов, чтобы ничто не «срикошетило» в кампанию Харрис

Полагаю, что эти переговоры сейчас вращаются вокруг двух основных тем. Во-первых, это приглашение Украины в НАТО. Не столько членство, сколько именно приглашение. Именно приглашение должно стать отправной точкой плана Зеленского, это одна из опор этого плана. А второе - это, конечно, поставки дальнобойных снарядов, необходимые для того, чтобы поражать те склады вооружений и военные аэродромы, которые находятся в глубине территории России, в тылу.

Думаю, что по второму вопросу после президентских выборов в США можно ожидать положительных решений в пользу Украины. С первым же вопросом будет немного труднее.

- В среду вечером Зеленский в Дубровнике сказал, что в октябре, ноябре и декабре есть шанс продвинуть ситуацию в сторону мира и прочной стабильности, и что ситуация на поле боя создает возможность сделать выбор в пользу решительных действий, чтобы закончить войну не позднее 2025 года. О каких решительных действиях он говорил, именно о поставках дальнобойного оружия? И так ли уж благоприятна сейчас для Украины ситуация на поле боя?

- Я думаю, что Зеленский имел в виду следующее. Он имел в виду, что наступает осень, наступают дожди, холода, снег, распутица, когда тяжелой технике передвигаться сложнее, труднее совершать какое-то маневрирование. Если мы вспомним предыдущие зимы, то динамика в боевых действиях на линии соприкосновения уменьшалась.