Джо Байден из-за урагана во Флориде отменил свой визит в ФРГ, где он должен был принять участие во встрече на базе Рамштайн, тем временем Владимир Зеленский провел евротурне, встречаясь с лидерами европейских стран и представляя им план победы. О том, возможны ли какие-то важные шаги не только Вашингтона, но и в целом Запада относительно поддержки Киева еще до президентских выборов в США, или же до 5 ноября в этом вопросе взята пауза, в студии Postimees порассуждал научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий.
Игорь Грецкий: Байден не примет важных решений в пользу Киева до выборов, чтобы ничто не «срикошетило» в кампанию Харрис
Выдержки из беседы:
- В субботу на базе в Рамштайне должна была пройти очередная встреча коалиции по поддержке Киева. После объявления об отмене визита Джо Байдена в Германию стало известно, что эта встреча перенесена на неопределенный срок, чтобы Байден позднее смог в ней участвовать. При всей серьезности угрозы урагана «Милтон», можно ли все-таки предполагать, что решение Байдена не ехать в Германию связано с желанием Белого дома избежать принятия любых крупных решений по украинскому вопросу до 5 ноября?
- Я думаю, вы в этом правы. Если посмотреть на то, как проходила предвыборная кампания двух кандидатов от Республиканской и Демократической партий, то можно увидеть, что с самого ее начала фаворитом выглядел Трамп. И опросы это показывали. Трамп чувствовал себя уверенно, чувствовал себя лидером, вызывал на дебаты Джо Байдена, бравировал своей уверенностью перед аудиторией, перед журналистами.
Но когда Джо Байден вышел из компании и на его место пришла Камала Харрис, ситуация стала другой. Камала Харрис быстро восстановила равновесие, и даже, по данным некоторых опросов, находится впереди. Правда, ее преимущество пока не так уж велико, скорее, оно находится в рамках статистической погрешности.
Тем не менее, инициатива сейчас именно в ее руках. И для многих наблюдателей она является наиболее вероятным победителем на выборах. В общем, именно она уже фаворит, а не Трамп. Трамп же сейчас пытается вернуть расположение аудитории.
Чтобы не нарушить этот хрупкий баланс, Джо Байден старается не предпринимать каких-то шагов, которые привлекли бы всеобщее внимание и вызвали бы волну дискуссий, в которых в Камалу Харрис могло бы что-то косвенно «отрикошетить», которые могли бы как-то навредить ее кампании.
Ведь в этой же студии мы с вами два месяца назад говорили о саммите мира, и тогда уже было, в общем-то, понятно, что этот саммит мира не состоится до тех пор, пока в Вашингтоне не определится хозяин Белого дома. Поэтому и вот эти очень важные решения о поддержке Украины, о которых вы говорили, они не будут приняты, по крайней мере, до начала ноября.
- Вчера Зеленский встречался на этой неделе в Европе с лидерами Великобритании, Франции, Италии, с новым генсеком НАТО, представляя им свой план победы, сегодня запланирована такая же встреча с Олафом Шольцем. Отказ Байдена от приезда в Европу существенно снизил значение европейских контактов Зеленского на этой неделе, или же важные решения о помощи Украине могут быть приняты и после таких встреч на двусторонней основе?
- Я думаю, что значение этих контактов преуменьшать не стоит. Зеленский использует любую возможность консолидировать и усилить поддержку партнеров для Украины на фоне того, что сейчас происходит на линии соприкосновения. Недавно, например, Германия объявила о дополнительном пакете помощи Украине объемом в 400 млн евро.
Полагаю, что эти переговоры сейчас вращаются вокруг двух основных тем. Во-первых, это приглашение Украины в НАТО. Не столько членство, сколько именно приглашение. Именно приглашение должно стать отправной точкой плана Зеленского, это одна из опор этого плана. А второе - это, конечно, поставки дальнобойных снарядов, необходимые для того, чтобы поражать те склады вооружений и военные аэродромы, которые находятся в глубине территории России, в тылу.
Думаю, что по второму вопросу после президентских выборов в США можно ожидать положительных решений в пользу Украины. С первым же вопросом будет немного труднее.
- В среду вечером Зеленский в Дубровнике сказал, что в октябре, ноябре и декабре есть шанс продвинуть ситуацию в сторону мира и прочной стабильности, и что ситуация на поле боя создает возможность сделать выбор в пользу решительных действий, чтобы закончить войну не позднее 2025 года. О каких решительных действиях он говорил, именно о поставках дальнобойного оружия? И так ли уж благоприятна сейчас для Украины ситуация на поле боя?
- Я думаю, что Зеленский имел в виду следующее. Он имел в виду, что наступает осень, наступают дожди, холода, снег, распутица, когда тяжелой технике передвигаться сложнее, труднее совершать какое-то маневрирование. Если мы вспомним предыдущие зимы, то динамика в боевых действиях на линии соприкосновения уменьшалась.
И тогда, когда на поле боя динамика уменьшается, наступает хороший момент для того, чтобы продвинуть какие-то дипломатические инициативы. Мне кажется, что Зеленский говорил именно об этом. О том, что нужно договориться о каких-то модальностях, чтобы попытаться оказать давление на Кремль и чтобы согласовать какую-то позицию.
- В последние недели все чаще и чаще поступают сообщения о крайне удачных украинских ударах по российским объектам военного назначения. Создается впечатление, что если даже при нынешних своих возможностях Украина так результативна, то при получении разрешения на использование западного дальнобойного оружия для этих атак можно в очень короткие сроки максимально понизить боеспособность российской армии. Это действительно так, или же все-таки нельзя преувеличивать значение этой меры?
- Я бы призвал избегать завышенных ожиданий. Это, конечно, очень полезный и нужный инструмент в руках военных, если мы говорим о современном оружии, которое способно точно поражать военные объекты в глубоком тылу. Однако только от этого инструмента ожидать какого-то перелома в войне, наверное, не следует.
На то, что происходит на линии соприкосновения, воздействует масса компонентов и факторов. Это и численность военного состава, и степень обученности, и слаженность, и качество разведки, своевременность поступления информации.
Все это играет ключевую роль, как и боевой дух. Все эти факторы, собранные вместе, могут привести к положительному результату. Только лишь один из этих факторов, боюсь, не способен решить исход дела в чью-либо пользу.
Так что да, это здорово, это хорошо, это усиливает позиции украинской армии, это увеличивает ее шансы на конечный успех, но воспринимать это как чудо-оружие, наверное, не следует.
И давайте не забывать еще и такую вещь, что Россия на данный момент пользуется своим преимуществом в вооружениях. Все эти дальнобойные снаряды есть в ее распоряжении. И если они же поступят в распоряжение Украины, то это, во-первых, будет не та дальность, которая есть у России, а во-вторых, это будет не то количество, которое есть у России.
То есть тем самым Украина не получает какое-то преимущество, она просто пытается выравнять ситуацию с военно-техническим оснащением своей собственной армии. Да, это сыграет свою роль в способности ВСУ поражать какие-то объекты, но давайте все же не будем забывать, с кем воюет Украина.
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