Студия Postimees: отмена визита Байдена в Германию и перенос встречи в Рамштайне – насколько это плохой сигнал для Украины?

- В субботу на базе в Рамштайне должна была пройти очередная встреча коалиции по поддержке Киева. После объявления об отмене визита Джо Байдена в Германию стало известно, что эта встреча перенесена на неопределенный срок, чтобы Байден позднее смог в ней участвовать. При всей серьезности угрозы урагана «Милтон», можно ли все-таки предполагать, что решение Байдена не ехать в Германию связано с желанием Белого дома избежать принятия любых крупных решений по украинскому вопросу до 5 ноября?

- Олаф Шольц и Владимир Зеленский должны были встретиться на базе Рамштайн в Германии в субботу, однако в итоге их встреча состоится сегодня, в пятницу, в Берлине, и на ней Зеленский представит Шольцу свой план победы. Вчера Зеленский с теми же целями встречался с лидерами Великобритании, Франции, Италии. Отказ Байдена от приезда в Европу существенно снизил значение европейских контактов Зеленского на этой неделе, или же важные решения о помощи Украине могут быть приняты и после таких встреч на двусторонней основе?

- В среду вечером Владимир Зеленский на саммите «Украина - Юго-Восточная Европа» в Дубровнике сказал, что в октябре, ноябре и декабре есть шанс продвинуть ситуацию в сторону мира и прочной стабильности, и что ситуация на поле боя создает возможность сделать выбор в пользу решительных действий, чтобы закончить войну не позднее 2025 года. О каких решительных действиях говорит Зеленский, снова о немедленном снятии ограничений на использование западного дальнобойного оружия при ударах по целям в России? И разве так ли уж благоприятна сейчас для Украины ситуация на поле боя?

Смотрите в прямом эфире!