Попавшая в тяжелое ДТП 22-летняя мотоциклистка вышла из комы

На гонке в Мизано (Италия) Рустен вылетела с трассы на пятом круге первой гонки. В результате аварии девушка получила серьезную черепно-мозговую травму и была немедленно доставлена в больницу, где ее ввели в медикаментозную кому. Сейчас спортсменка вышла из комы и начала программу реабилитации.

«16 недель назад мне дали новую возможность. Теперь я хожу, думаю, всё больше запоминаю, разговариваю, смеюсь, плачу, ем, играю, дерусь — я жива!

Я до сих пор не до конца понимаю, что выступала на чемпионате мира, и очень мало помню об этом приключении. Мое сердце и тело помнят все теплые встречи с людьми, особенно с конкурентами. Мои близкие и команда все это время были рядом. Скоро увидимся», - написала она в социальных сетях.

Врачи разрешили норвежке поехать в конце октября на мотокроссовую трассу Херес в Испании, чтобы посмотреть две последние гонки Мировой серии.