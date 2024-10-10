Плохой выбор Эксперт предостерегает от популярного тренда ландшафтного дизайна: не берите пример с Финляндии

«Все больше и больше финнов хотят, чтобы у них во дворах "росла" искусственная пластиковая трава. Компания Tekonurmipihat, которая производит и устанавливает искусственную траву, укладывает искусственные газоны в 50-150 дворах в год», - говорит предприниматель Йоонас Кеттунен.

По словам Кеттунена, объемы продаж искусственной травы в последние годы увеличились. Хотя рынок в основном находится в столичном регионе, популярность искусственной травы умеренно растет и за пределами столичного региона, сообщает Iltalehti. По словам Кеттунена, эта тенденция распространяется на север от столичного региона в сторону Тампере и Ювяскюля.

Срок службы искусственного газона при правильном уходе составляет около 15 лет. Искусственную траву чистят щеткой раз в год.

Не очень подходит

Однако ландшафтный дизайнер Кати Юкарайнен обеспокоена этой растущей тенденцией. «Искусственная трава не подходит для дворов частных жилых домов прежде всего потому, что она сделана из пластика. Двор должен быть продолжением природы», - говорит Юкарайнен.

Юкарайнен обращает внимание прежде всего на воздействие искусственной травы на окружающую среду. Микропластик с большой вероятностью попадает в окружающую среду, и его переработка затруднена. Биоразнообразие также страдает.

«Животные и другие живые организмы в искусственной траве не выживают», - утверждает Юкарайнен. С другой стороны, по мнению эксперта, натуральная трава тоже не самая экологичная.

«Летом траву нужно постоянно поливать, чтобы она не выглядела выгоревшей. А поливать газон в течение всего лета довольно накладно», - подчеркивает она. Юкарайнен призывает задуматься, насколько большой участок сада или лужайки действительно необходим домовладельцам. «Чем более дикая и разнообразная трава на вашем газоне, тем лучше для природы», - добавляет она.