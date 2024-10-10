Ежемесячная зарплата Ремко Альтуиса, главы эстонской авиакомпании Nordica, составляет 25 000 евро. Он подтверждает, что его трудовой договор не предусматривает дополнительной оплаты в том случае, если он сможет снова сделать авиакомпанию прибыльной, или если Эстонии удастся продать несчастную компанию.
Глава Nordica: контракт с SAS был для нас убыточен, в продаже компании помогут ее богатая история и квалифицированный персонал
Альтуис, который несколько лет назад управлял Air Seychelles на солнечных Сейшельских островах, старается сохранять позитивный настрой даже под серым северным небом и подтверждает, что показатели Nordica уже улучшаются: последние месяцы снова были прибыльными, только 20 из 3074 сентябрьских рейсов пришлось отменить, и это хороший результат.
Однако с переходом на зимнее расписание в конце октября авиакомпания потеряет и контракт со своим крупнейшим заказчиком SAS, которому до сих пор предоставлялось обслуживание ACMI (самолет, экипаж, обслуживание, страхование) шести винтовых самолетов ATR 72 и пяти реактивных самолетов CRJ-900 NG. Время от времени в кабинете Альтуиса слышен мрачный вой выруливающего на взлетно-посадочной полосе самолета ATR.