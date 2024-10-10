Глава Nordica: контракт с SAS был для нас убыточен, в продаже компании помогут ее богатая история и квалифицированный персонал

Альтуис, который несколько лет назад управлял Air Seychelles на солнечных Сейшельских островах, старается сохранять позитивный настрой даже под серым северным небом и подтверждает, что показатели Nordica уже улучшаются: последние месяцы снова были прибыльными, только 20 из 3074 сентябрьских рейсов пришлось отменить, и это хороший результат.