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Глава Nordica: контракт с SAS был для нас убыточным, в продаже компании помогут ее богатая история и квалифицированный персонал

Перевод: Павел Соболев
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Ремко Альтуис.
Ремко Альтуис. Фото: Teele Toova

Ежемесячная зарплата главы эстонской авиакомпании Nordica Ремко Альтуиса составляет 25 000 евро. Он подтверждает, что его трудовой договор не предусматривает дополнительной оплаты в том случае, если он сможет сделать авиакомпанию снова прибыльной или если Эстонии удастся злосчастную компанию продать.

Альтуис, который несколько лет назад управлял Air Seychelles на солнечных Сейшельских островах, старается сохранять позитивный настрой даже под серым северным небом и подтверждает, что показатели Nordica уже улучшаются: последние месяцы снова были прибыльными, только 20 из 3074 сентябрьских рейсов пришлось отменить - и это хороший результат.

Однако с переходом на зимнее расписание в конце октября авиакомпания потеряет и контракт со своим крупнейшим заказчиком SAS, которому до сих пор предоставлялось обслуживание ACMI (самолет, экипаж, обслуживание, страхование) шести винтовых самолетов ATR 72 и пяти реактивных самолетов CRJ-900 NG. Время от времени в кабинете Альтуиса слышен мрачный вой выруливающего на взлетно-посадочной полосе самолета ATR.

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