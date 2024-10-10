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Анализ Дебаты по госбюджету зашли в тупик

Перевод: Ольга Лебедева
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Политическое заявление премьер-министра Кристена Михала в Рийгикогу в связи с внесением законопроекта о государственном бюджете на 2025 год.
Политическое заявление премьер-министра Кристена Михала в Рийгикогу в связи с внесением законопроекта о государственном бюджете на 2025 год. Фото: Sander Ilvest

Противостояние коалиции и оппозиции по вопросу государственного бюджета зашло в тупик. Публичные дебаты тоже затихли, и никто не предлагает ничего нового.

По сути, конкурируют два подхода. Первый, который представляет правительство, особенно Партия реформ, таков: мы существенно сократим расходы и направим значительные средства на оборону. Второй, который пытается продвинуть оппозиция, совершенно противоположный: сокращения будут менее значительными, а также на оборону выделят меньше, чем обещано. 

Министерство финансов подготовило инфографику и тезисы, поддерживающие первый вариант. Несколько страниц документа под названием «Информация о бюджете и экономике на 2025 год» охватывают две ключевые темы: сокращение расходов и налог на безопасность/государственную оборону. Если пояснительная записка к стратегии госбюджета состоит из 671 страницы и слишком длинна и запутанна, здесь основной посыл сжат до нескольких страниц. 

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