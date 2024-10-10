Государственный контроль в отчете, опубликованном в четверг, указывает, что, хотя Министерство социальных дел разработало систему для оценки компетенций медицинских работников, участие в ней остается добровольным. В результате специалисты с устаревшими знаниями могут продолжать работать без каких-либо ограничений.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ⟩ Устаревшие знания не мешают медработникам продолжать профессиональную деятельность
Государственный контроль указывает на важность того, чтобы в интересах безопасности и здоровья людей медицинские работники сохраняли свою компетентность не только после завершения обучения, но и спустя многие годы. Однако Министерство социальных дел не обладает достаточной информацией о том, насколько регулярно медработники обновляют свои знания и навыки, и не проявляет активного интереса к этому вопросу.
«Хотя аудит показал, что большинство медицинских работников систематически занимаются повышением квалификации, профсоюзы указали на то, что сотрудники, которые мало интересуются саморазвитием и обладают недостаточными знаниями и навыками, могут работать годами, не привлекая внимания к своей недостаточной компетентности», - отметил государственный контролер Янaр Хольм.
За поддержание профессиональной компетентности медицинских работников отвечают как сами специалисты, так и их работодатели. В случае, если профсоюзы сомневаются в достаточной квалификации медицинского работника для обеспечения качества и безопасности услуг, их возможности ограничены: они могут лишь привлечь внимание государственных органов к проблеме или отказать в выдаче сертификата компетентности.
Министерство социальных дел как орган, формирующий политику, и Департамент здоровья как учреждение, ответственное за организацию и надзор, пока не уделяют должного внимания вопросам профессиональной компетентности медицинских работников.
В Эстонии оценка и подтверждение профессиональной компетентности медицинских работников не осуществляется системно. Лишь небольшая часть медицинских работников проходит такую оценку. На 1 января этого года действующий сертификат оценки компетентности имели менее четверти врачей-специалистов, 60 процентов стоматологов и менее десяти процентов медсестер и акушерок.
Прохождение оценки компетентности является добровольным, и наличие сертификата дает преимущество только в отдельных случаях, например, для частных медицинских учреждений, участвующих в тендерах на медицинские услуги, организуемых Кассой здоровья (Tervisekassa). Возможность пройти оценку компетентности есть не у всех медицинских работников, так как ее проведение зависит от желания и возможностей профсоюзов. На сегодняшний день оценка проводилась для 27 из 41 медицинской специальности.
Информация о прохождении оценки компетентности отражается в cистеме медицинской информации и доступна людям через веб-сайт Департамента здоровья. Однако проблема заключается в том, что данные на сайте часто неточны и неполные.
Критерии оценки компетентности различаются в зависимости от профсоюзов, и стандарты проверки компетентности не одинаковы по глубине и содержанию между различными специальностями. Организацию оценки регулируют сами союзы.
В критериях оценки есть общие элементы, такие как участие в курсах повышения квалификации, публикации научных работ и наставничество. Но различий гораздо больше: например, требования к объему дополнительного обучения и длительности практики сильно варьируются. Такая вариативность в оценочных критериях частично обусловлена спецификой разных специальностей (например, для хирургов практический опыт играет ключевую роль), но, по мнению самих союзов, стандартизация этих оценок необходима.
Обязательные курсы повышения квалификации, предусмотренные законом в объеме 60 часов в год, являются одним из ключевых условий для поддержания профессиональной компетентности, но они недоступны для всех медицинских работников. Профсоюзы считают невыполнение этого требования серьезной проблемой, однако точные данные о ее масштабах отсутствуют. Если обычно основное препятствие заключается в нехватке средств на обучение, то в сфере здравоохранения главной трудностью является отсутствие сотрудников, которые могли бы заменить обучающихся.
Государственный контроль отмечает, что Министерство социальных дел заняло пассивную позицию: хотя министерство настоятельно рекомендует оценку компетентности, оно считает ее обязательное внедрение невозможным из-за различий в ресурсах и готовности профсоюзов заниматься этим вопросом.
Государственный контроль считает, что можно ужесточить требования к оценке компетентности и увеличить количество участников, независимо от того, станет ли она обязательной или останется добровольной. Министерство социальных дел вместе с Департаментом здоровья и Кассой здоровья могут сделать эту оценку регулярной и важной частью профессионального роста медицинских работников. Для этого нужно поддержать профсоюзы, например, стандартизировать критерии оценки, упростить сам процесс и внедрить цифровые решения.
По мнению Государственного контроля, необходимо обеспечить, чтобы медицинские работники участвовали в обязательных курсах повышения квалификации в требуемом объеме. Главным приоритетом является повышение доступности таких курсов, что предполагает обеспечение достаточного финансирования и создание условий, при которых участие в обучении не зависело бы от типа, размера или возможностей учреждения. Кроме того, необходимо ввести надзор за выполнением требований по прохождению курсов.