В нынешнем парламенте Центристская партия уменьшилась до очень небольшого числа и не играет слишком важной роли. Партнеры по правящей коалиции, соцдемы, в настоящее время пожирают Центристскую партию и пытаются заручиться как можно большей политической и технологической базой неэстонских избирателей на местных выборах в надежде еще больше увеличить свои ряды на следующих парламентских выборах.

Я искренне считаю, что таллиннский район Ласнамяэ не должен быть русским городом с иными ценностями и информационным пространством, мэром которого может быть только Юлианна Юрченко, горячо боровшаяся против единой школы с эстонским языком обучения. Назначение ее старейшиной Ласнамяэ было и остается просто безобразным, каким бы политтехнологическим целям оно ни служило.

Наши законы принимаются для того, чтобы эстонская нация, язык и культура сохранились в веках. Если ситуация в мире изменилась и ситуация с безопасностью ухудшается, то законы нужно быстро менять. При необходимости следует изменить и Конституцию. И если Конституцию нужно изменить быстро, это можно сделать путем референдума.

Я очень надеюсь, что парламент достигнет соглашения и изберет следующего президента Республики в Рийгикогу, но я не хочу даже думать о том, что граждане стран-агрессоров смогут повлиять на избрание верховного лидера нашей национальной обороны через Коллегию выборщиков.