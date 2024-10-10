Пример Нарвского музея доказывает, что к власти в местном самоуправлении могут прийти силы, находящиеся в полуоппозиции к эстонскому государству. Одной из причин этого является наличие в Эстонии граждан России, которые находятся в ментальной сфере влияния соседней страны, но имеют право голоса на местных выборах. Когда и с помощью какого механизма можно будет лишить российских и белорусских граждан возможности голосовать на местных выборах?
Отвечают политики ⟩ Как лишить избирательных прав серопаспортников и граждан России?
Кристо Энн Вага (член Рийгикогу, Партия реформ)
Партия реформ и я лично придерживаемся позиции, что граждане Беларуси и России не должны принимать решения в Эстонии. 18.10.2022 Рийгикогу 88 голосами за признал российский режим террористическим, и надо понимать, что этот террористический режим существует не только в Кремле, но и, к сожалению, в умах многих простых российских граждан. Именно тысячи их солдат, а не один Владимир Путин, совершают жестокие военные преступления в Украине. Коллективная ответственность требует и коллективных санкций.
Понятно, что многие в Эстонии ожидают решения вопроса об избирательном праве и недопущении граждан террористического режима к принятию решений. По мнению экспертов в области права, наиболее подходящим решением для изменения ситуации является внесение поправок в Конституцию.
Однако вмешательство в Конституцию всегда требует тщательного рассмотрения. На мой взгляд, приостановление права голоса граждан страны-агрессора в период агрессии - не только соразмерный, но и необходимый шаг для сохранения верховенства закона и доверия к эстонской избирательной системе и избранным собраниям. Мы будем работать над этим в Рийгикогу как с нашими партнерами по коалиции, так и с парламентариями, не входящими в коалицию.
Пеэтер Тали (председатель Комиссии по делам ЕС и член Комиссии по национальной обороне, «Ээсти 200»)
Этот механизм называется политическая воля. У двух из шести парламентских партий этой воли явно нет, скорее, наоборот. Центристская партия и Социал-демократическая партия в принципе выступают за право граждан государств-агрессоров - России и Беларуси - голосовать в Эстонии.
В нынешнем парламенте Центристская партия уменьшилась до очень небольшого числа и не играет слишком важной роли. Партнеры по правящей коалиции, соцдемы, в настоящее время пожирают Центристскую партию и пытаются заручиться как можно большей политической и технологической базой неэстонских избирателей на местных выборах в надежде еще больше увеличить свои ряды на следующих парламентских выборах.
Я искренне считаю, что таллиннский район Ласнамяэ не должен быть русским городом с иными ценностями и информационным пространством, мэром которого может быть только Юлианна Юрченко, горячо боровшаяся против единой школы с эстонским языком обучения. Назначение ее старейшиной Ласнамяэ было и остается просто безобразным, каким бы политтехнологическим целям оно ни служило.
Наши законы принимаются для того, чтобы эстонская нация, язык и культура сохранились в веках. Если ситуация в мире изменилась и ситуация с безопасностью ухудшается, то законы нужно быстро менять. При необходимости следует изменить и Конституцию. И если Конституцию нужно изменить быстро, это можно сделать путем референдума.
Я очень надеюсь, что парламент достигнет соглашения и изберет следующего президента Республики в Рийгикогу, но я не хочу даже думать о том, что граждане стран-агрессоров смогут повлиять на избрание верховного лидера нашей национальной обороны через Коллегию выборщиков.
Поэтому мне очень нравится идея о том, что на местных выборах помимо граждан Эстонии и только граждан Эстонии негласным правом голоса обладают граждане стран Европейского союза и союзников по НАТО. Я не уверен, что граждане коммунистического Китая обязательно должны иметь право голоса на выборах в Эстонии, потому что у китайцев совершенно другие ценности и другое мировоззрение, чем у нас, и к тому же китайцев в тысячу раз больше, чем нас.
Прийт Ломп (председатель фракции СДПЭ)
Пример Нарвского музея доказывает, что, несмотря на желание местных депутатов заглушить критику Владимира Путина, эстонское государство этого не допустит. Представители города Нарвы в совете музея - граждане Эстонии, которые, возможно, будут баллотироваться в следующий созыв горсобрания. У нас есть опыт последних двух выборов, когда тысячи эстонских граждан, находящихся в ментальной сфере влияния соседней страны, отдали свои голоса на выборах в Рийгикогу и Европарламент тем, кто находится в полуэлекторальной оппозиции к эстонскому государству.
Право голоса на местных выборах предоставлено гражданам России и Беларуси Конституцией Эстонской Республики. Его нельзя отнять никаким подзаконным актом, и это невозможно сделать до выборов в местные органы власти в следующем году путем внесения поправок в Конституцию. Любое другое лишение избирательного права будет оспорено в суде и не вступит в силу.
Однако это привело бы к избирательным урнам многих российских граждан, которые до сих пор не голосовали, а также русскоязычных эстонцев, которых активизируют попытки лишить права голоса одну группу населения. Результаты выборов как в Ида-Вирумаа, так и в Ласнамяэ, скорее всего, будут отличаться от ожиданий тех, кто сегодня игнорирует этот вопрос.
Ежедневно решая проблему избирательных прав, «Отечество» повысит популярность Центристской партии и приведет Эстонию к правительству EKREIKE. В политике на заднем плане часто разыгрывают разные комбинации, даже если это происходит, прикрываясь сине-черно-белыми цветами.
Хелир-Валдор Сеэдер (член Рийгикогу, «Отечество»)
«Отечество» и раньше предлагало лишить российских граждан избирательного права. На наш взгляд, этот вопрос можно решить путем внесения поправок в закон о местном самоуправлении, но мы готовы пойти и по пути изменения Конституции. В конечном итоге важен не выбранный путь, а то, чтобы этот вопрос был решен решительно и окончательно.
В настоящее время законопроект «Отечества», прошедший первое чтение в весеннюю сессию, находится на рассмотрении в Рийгикогу. Мы надеялись, что целью двух нынешних коалиционных партий, поддержавших законопроект, было реальное желание реализовать волю большинства в Рийгикогу и решить проблему, о которой знали как минимум четыре фракции. На необходимость этого указал и спикер парламента в своем вступительном слове на осенней сессии.
К сожалению, те же партии - Партия реформ и «Ээсти 200» - не поддержали идею о том, чтобы отправить закон на второе чтение в Конституционную комиссию или изменить его текст для достижения более широкого консенсуса. В вопросе об избирательном праве рот шумит, но руки не режут углы.
«Отечество» твердо убеждено, что вопрос об избирательных правах российских граждан должен быть решен, а большой зал Рийгикогу должен иметь возможность высказать свое мнение. Как уже говорилось, мы не исключаем любого решения этого вопроса - в том числе инициирования поправки к Конституции.
Индрек Луберг (член правления Партии правых)
В то время как нынешнему правительству удалось добиться беспрецедентных результатов в ухудшении деловой среды Эстонии и обложении населения налогами до нищеты, оно традиционно неэффективно в вопросе лишения граждан России избирательных прав. При правительстве Каи Каллас этот шаг, по крайней мере, был включен в коалиционное соглашение в качестве цели, но с приходом Кристен Михала эта инициатива вновь отошла на второй план.
Как всегда, вина за неверные решения или упущения правительства, возглавляемого Партией реформ, лежит на ком-то другом: раньше на «Отечестве», теперь на соцдемах. Да, соцдемы против лишения прав граждан государств-агрессоров, но в правительстве соцдемов держит Партия реформ. Их давно нужно было выгнать. В сегодняшнем парламенте была бы поддержка лишения граждан государств-агрессоров избирательных прав, но возглавляющая правительство Партия реформ просто притворяется заложницей соцдемов и отказывается от решительных действий.
Избирательное право для русских граждан и лиц без гражданства в Эстонии - это пережиток переходного периода, как и школьное образование на русском языке. И то, и другое должно было быть отменено еще несколько десятилетий назад, но всегда существовали антигосударственные силы, которые использовали иностранных избирателей в своих интересах.
До сих пор это была в основном Центристская партия, теперь это соцдемы, которые пытаются заполучить эти голоса для себя, и где-то в углу дожидаются своей возможности Koos. Попытки России вмешиваться в политику других стран с помощью враждебной пропаганды, преднамеренного раскола и других средств информационной войны представляют собой явную угрозу безопасности Эстонии.
Значительная часть проживающих в Эстонии российских граждан и лиц без гражданства являются жертвами этого влияния и сознательно или неосознанно поддерживают интересы враждебной нам соседней страны. Ситуация, когда даже столица Эстонии управляется исключительно голосами иностранцев, не должна повториться.
Рийгикогу должен решить, когда и по какому механизму граждане России и лица без гражданства будут лишены права голоса на выборах в местные органы власти Эстонии. Это должно быть сделано как можно скорее. Позиция Партии правых заключается в том, что изменение Конституции следует избегать до последнего, и соответствующие учреждения должны предотвратить этот потенциальный юридический спор.