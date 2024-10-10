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Отвечают политики Как лишить избирательных прав серопаспортников и граждан России?

Перевод: Дмитрий Рая
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На местных выборах неграждане и граждане России могут влиять на жизнь Эстонии.
На местных выборах неграждане и граждане России могут влиять на жизнь Эстонии. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Пример Нарвского музея доказывает, что к власти в местном самоуправлении могут прийти силы, находящиеся в полуоппозиции к эстонскому государству. Одной из причин этого является наличие в Эстонии граждан России, которые находятся в ментальной сфере влияния соседней страны, но имеют право голоса на местных выборах. Когда и с помощью какого механизма можно будет лишить российских и белорусских граждан возможности голосовать на местных выборах?

Кристо Энн Вага.
Кристо Энн Вага. Фото: Madis Veltman

Кристо Энн Вага (член Рийгикогу, Партия реформ)

Партия реформ и я лично придерживаемся позиции, что граждане Беларуси и России не должны принимать решения в Эстонии. 18.10.2022 Рийгикогу 88 голосами за признал российский режим террористическим, и надо понимать, что этот террористический режим существует не только в Кремле, но и, к сожалению, в умах многих простых российских граждан. Именно тысячи их солдат, а не один Владимир Путин, совершают жестокие военные преступления в Украине. Коллективная ответственность требует и коллективных санкций.

Понятно, что многие в Эстонии ожидают решения вопроса об избирательном праве и недопущении граждан террористического режима к принятию решений. По мнению экспертов в области права, наиболее подходящим решением для изменения ситуации является внесение поправок в Конституцию.

Однако вмешательство в Конституцию всегда требует тщательного рассмотрения. На мой взгляд, приостановление права голоса граждан страны-агрессора в период агрессии - не только соразмерный, но и необходимый шаг для сохранения верховенства закона и доверия к эстонской избирательной системе и избранным собраниям. Мы будем работать над этим в Рийгикогу как с нашими партнерами по коалиции, так и с парламентариями, не входящими в коалицию.

Пеэтер Тали.
Пеэтер Тали. Фото: Eero Vabamägi

Пеэтер Тали (председатель Комиссии по делам ЕС и член Комиссии по национальной обороне, «Ээсти 200»)

Этот механизм называется политическая воля. У двух из шести парламентских партий этой воли явно нет, скорее, наоборот. Центристская партия и Социал-демократическая партия в принципе выступают за право граждан государств-агрессоров - России и Беларуси - голосовать в Эстонии.

В нынешнем парламенте Центристская партия уменьшилась до очень небольшого числа и не играет слишком важной роли. Партнеры по правящей коалиции, соцдемы, в настоящее время пожирают Центристскую партию и пытаются заручиться как можно большей политической и технологической базой неэстонских избирателей на местных выборах в надежде еще больше увеличить свои ряды на следующих парламентских выборах.

Я искренне считаю, что таллиннский район Ласнамяэ не должен быть русским городом с иными ценностями и информационным пространством, мэром которого может быть только Юлианна Юрченко, горячо боровшаяся против единой школы с эстонским языком обучения. Назначение ее старейшиной Ласнамяэ было и остается просто безобразным, каким бы политтехнологическим целям оно ни служило.

Наши законы принимаются для того, чтобы эстонская нация, язык и культура сохранились в веках. Если ситуация в мире изменилась и ситуация с безопасностью ухудшается, то законы нужно быстро менять. При необходимости следует изменить и Конституцию. И если Конституцию нужно изменить быстро, это можно сделать путем референдума.

Я очень надеюсь, что парламент достигнет соглашения и изберет следующего президента Республики в Рийгикогу, но я не хочу даже думать о том, что граждане стран-агрессоров смогут повлиять на избрание верховного лидера нашей национальной обороны через Коллегию выборщиков.

Поэтому мне очень нравится идея о том, что на местных выборах помимо граждан Эстонии и только граждан Эстонии негласным правом голоса обладают граждане стран Европейского союза и союзников по НАТО. Я не уверен, что граждане коммунистического Китая обязательно должны иметь право голоса на выборах в Эстонии, потому что у китайцев совершенно другие ценности и другое мировоззрение, чем у нас, и к тому же китайцев в тысячу раз больше, чем нас.

Прийт Ломп.
Прийт Ломп. Фото: Teele Toova

Прийт Ломп (председатель фракции СДПЭ)

Пример Нарвского музея доказывает, что, несмотря на желание местных депутатов заглушить критику Владимира Путина, эстонское государство этого не допустит. Представители города Нарвы в совете музея - граждане Эстонии, которые, возможно, будут баллотироваться в следующий созыв горсобрания. У нас есть опыт последних двух выборов, когда тысячи эстонских граждан, находящихся в ментальной сфере влияния соседней страны, отдали свои голоса на выборах в Рийгикогу и Европарламент тем, кто находится в полуэлекторальной оппозиции к эстонскому государству.

Право голоса на местных выборах предоставлено гражданам России и Беларуси Конституцией Эстонской Республики. Его нельзя отнять никаким подзаконным актом, и это невозможно сделать до выборов в местные органы власти в следующем году путем внесения поправок в Конституцию. Любое другое лишение избирательного права будет оспорено в суде и не вступит в силу.

Однако это привело бы к избирательным урнам многих российских граждан, которые до сих пор не голосовали, а также русскоязычных эстонцев, которых активизируют попытки лишить права голоса одну группу населения. Результаты выборов как в Ида-Вирумаа, так и в Ласнамяэ, скорее всего, будут отличаться от ожиданий тех, кто сегодня игнорирует этот вопрос.

Ежедневно решая проблему избирательных прав, «Отечество» повысит популярность Центристской партии и приведет Эстонию к правительству EKREIKE. В политике на заднем плане часто разыгрывают разные комбинации, даже если это происходит, прикрываясь сине-черно-белыми цветами.

Хелир-Валдор Сеэдер.
Хелир-Валдор Сеэдер. Фото: Madis Veltman

Хелир-Валдор Сеэдер (член Рийгикогу, «Отечество»)

«Отечество» и раньше предлагало лишить российских граждан избирательного права. На наш взгляд, этот вопрос можно решить путем внесения поправок в закон о местном самоуправлении, но мы готовы пойти и по пути изменения Конституции. В конечном итоге важен не выбранный путь, а то, чтобы этот вопрос был решен решительно и окончательно.

В настоящее время законопроект «Отечества», прошедший первое чтение в весеннюю сессию, находится на рассмотрении в Рийгикогу. Мы надеялись, что целью двух нынешних коалиционных партий, поддержавших законопроект, было реальное желание реализовать волю большинства в Рийгикогу и решить проблему, о которой знали как минимум четыре фракции. На необходимость этого указал и спикер парламента в своем вступительном слове на осенней сессии.

К сожалению, те же партии - Партия реформ и «Ээсти 200» - не поддержали идею о том, чтобы отправить закон на второе чтение в Конституционную комиссию или изменить его текст для достижения более широкого консенсуса. В вопросе об избирательном праве рот шумит, но руки не режут углы.

«Отечество» твердо убеждено, что вопрос об избирательных правах российских граждан должен быть решен, а большой зал Рийгикогу должен иметь возможность высказать свое мнение. Как уже говорилось, мы не исключаем любого решения этого вопроса - в том числе инициирования поправки к Конституции.

Индрек Луберг
Индрек Луберг Фото: Mihkel Maripuu

Индрек Луберг (член правления Партии правых)

В то время как нынешнему правительству удалось добиться беспрецедентных результатов в ухудшении деловой среды Эстонии и обложении населения налогами до нищеты, оно традиционно неэффективно в вопросе лишения граждан России избирательных прав. При правительстве Каи Каллас этот шаг, по крайней мере, был включен в коалиционное соглашение в качестве цели, но с приходом Кристен Михала эта инициатива вновь отошла на второй план.

Как всегда, вина за неверные решения или упущения правительства, возглавляемого Партией реформ, лежит на ком-то другом: раньше на «Отечестве», теперь на соцдемах. Да, соцдемы против лишения прав граждан государств-агрессоров, но в правительстве соцдемов держит Партия реформ. Их давно нужно было выгнать. В сегодняшнем парламенте была бы поддержка лишения граждан государств-агрессоров избирательных прав, но возглавляющая правительство Партия реформ просто притворяется заложницей соцдемов и отказывается от решительных действий.

Избирательное право для русских граждан и лиц без гражданства в Эстонии - это пережиток переходного периода, как и школьное образование на русском языке. И то, и другое должно было быть отменено еще несколько десятилетий назад, но всегда существовали антигосударственные силы, которые использовали иностранных избирателей в своих интересах.

До сих пор это была в основном Центристская партия, теперь это соцдемы, которые пытаются заполучить эти голоса для себя, и где-то в углу дожидаются своей возможности Koos. Попытки России вмешиваться в политику других стран с помощью враждебной пропаганды, преднамеренного раскола и других средств информационной войны представляют собой явную угрозу безопасности Эстонии.

Значительная часть проживающих в Эстонии российских граждан и лиц без гражданства являются жертвами этого влияния и сознательно или неосознанно поддерживают интересы враждебной нам соседней страны. Ситуация, когда даже столица Эстонии управляется исключительно голосами иностранцев, не должна повториться.

Рийгикогу должен решить, когда и по какому механизму граждане России и лица без гражданства будут лишены права голоса на выборах в местные органы власти Эстонии. Это должно быть сделано как можно скорее. Позиция Партии правых заключается в том, что изменение Конституции следует избегать до последнего, и соответствующие учреждения должны предотвратить этот потенциальный юридический спор.

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